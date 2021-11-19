Минкульт профинансирует фильмы о фальсификации истории и борьбе с ковидом

13:53 19.11.2021

Минкульт РФ объявил, что финансово поддержит производство неигровых короткометражек на определенные темы.

В общей сложности, будет поддержано 112 проектов из 368 заявленных, сообщил Интерфакс. Ожидается, что получившие субсидии команды снимут свои картины к 2023 году.

Субсидии, как уточнили в министерстве, получат фильмы об истории России, сохранении культурных ценностей, о науке и российских ученых-медиках в борьбе с COVID-19, о детстве и проблемах современной молодежи, о людях с ограниченными возможностями, о противодействии экстремизму, терроризму и фальсификации истории, о многонациональных ценностях народов России.