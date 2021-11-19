Минкульт профинансирует фильмы о фальсификации истории и борьбе с ковидом

Минкульт профинансирует фильмы о фальсификации истории и борьбе с ковидом

Минкульт РФ объявил, что финансово поддержит производство неигровых короткометражек на определенные темы. 

В общей сложности, будет поддержано 112 проектов из 368 заявленных, сообщил Интерфакс. Ожидается, что получившие субсидии команды снимут свои картины к 2023 году.

Субсидии, как уточнили в министерстве, получат фильмы об истории России, сохранении культурных ценностей, о науке и российских ученых-медиках в борьбе с COVID-19, о детстве и проблемах современной молодежи, о людях с ограниченными возможностями, о противодействии экстремизму, терроризму и фальсификации истории, о многонациональных ценностях народов России.

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