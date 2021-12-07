Российский фильм «Разжимая кулаки» попал в число претендентов на «Оскар»

Разжимая кулаки

Фильм производства России  режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар».

В категории «Лучший иностранный художественный фильм» конкуренцию российской картине составят «Плохие дороги» украинского режиссера Натальи Ворожбит, «Две тысячи песен Фариды» (Елкин Туйчиев, Узбекистан), «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии и казахстанский фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка».

Всего для участия в конкурсе были поданы заявки  из 93 стран. Новичком в этой категории стала Сомали, которая впервые заявила свою картину.  

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