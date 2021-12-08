Жители России болезненно отнеслись к шуткам про здоровье и национальность
ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, посвященного юмору.
Львиная доля опрошенных назвала неприемлемыми шутки про особенности здоровья людей — об этом нельзя шутить по мнению 91% респондентов. На втором месте — шутки про церковь (80%). Третье место разделили шутки, затрагивающие национальные особенности и традиции народов и история России, СССР и Российской империи (по 69%). Около 77 % опрошенных россиян отрицательно относятся к черному юмору.
Самые приемлемые темы для шуток по результатам опроса: отношения с начальством (69%) и социальные и экономические проблемы России (по 63%).
Примерно 40 % респондентов считают, что в большой степени обладают чувством юмора, а 45 % уверены, что чувство юмора присуще им в «некоторой степени.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
какой-то бред!
Тяжело без Задорнова
Ошибка! В опросе приняли участие 1,6 россиян в возрасте до 18 лет и только по смскам. Зачем печатать подобную чушь или пример ленивого кота заразителен.
про секс и про власть.
Росгвардия не шутит