Жители России болезненно отнеслись к шуткам про здоровье и национальность

Жители России болезненно отнеслись к шуткам про здоровье и национальность

ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, посвященного юмору.

Львиная доля опрошенных назвала неприемлемыми шутки про особенности здоровья людей — об этом нельзя шутить по мнению 91% респондентов. На втором месте — шутки про церковь (80%). Третье место разделили шутки, затрагивающие национальные особенности и традиции народов и история России, СССР и Российской империи (по 69%). Около 77 % опрошенных россиян отрицательно относятся к черному юмору.

Самые приемлемые темы для шуток по результатам опроса: отношения с начальством (69%) и социальные и экономические проблемы России (по 63%).

Примерно 40 % респондентов считают, что в большой степени обладают чувством юмора, а 45 % уверены, что чувство юмора присуще им в «некоторой степени.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.12.2021, 11:58
    Гость: Штурман

    Ошибка! В опросе приняли участие 1,6 россиян в возрасте до 18 лет и только по смскам. Зачем печатать подобную чушь или пример ленивого кота заразителен.

Все комментарии (12)
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