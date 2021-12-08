Жители России болезненно отнеслись к шуткам про здоровье и национальность

08:50 8.12.2021

ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, посвященного юмору.

Львиная доля опрошенных назвала неприемлемыми шутки про особенности здоровья людей — об этом нельзя шутить по мнению 91% респондентов. На втором месте — шутки про церковь (80%). Третье место разделили шутки, затрагивающие национальные особенности и традиции народов и история России, СССР и Российской империи (по 69%). Около 77 % опрошенных россиян отрицательно относятся к черному юмору.

Самые приемлемые темы для шуток по результатам опроса: отношения с начальством (69%) и социальные и экономические проблемы России (по 63%).

Примерно 40 % респондентов считают, что в большой степени обладают чувством юмора, а 45 % уверены, что чувство юмора присуще им в «некоторой степени.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.