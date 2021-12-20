Скончался режиссер «Мы из будущего» и «Матча» Андрей Малюков
Режиссер Андрей Малюков скончался на 74-м году жизни 19 декабря.
Скорбную весть подтвердила в соцсетях его двоюродная сестра Наталья Бондарчук. По словам актрисы, в последнее время Андрей Малюков тяжело болел, но скончался от коронавируса.
Малюков начинал как ассистент режиссера Юрия Озерова на съемках киноэпопеи «Освобождение». В 1974 году он прославился благодаря своему дебютному фильму «В зоне особого внимания». В 1981 году Малюков снял фильм-катастрофу «34-й скорый». Среди других известных картин Малюкова - «Мы из будущего», «Матч», сериалы «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ушел еще один талантливый советский человек с добрым лицом и богатой душой.Очень жаль! Андрей Игоревич,спасибо за все Ваши замечательные фильмы,которые Вы нам оставили вместе с памятью о Вас. Пусть Вам будет хорошо там,куда Вы ушли.....