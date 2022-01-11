Леонид Куравлев госпитализирован в тяжелом состоянии

Леонид Куравлев госпитализирован в тяжелом состоянии

Леонид Куравлев был госпитализирован в ковидный госпиталь в Коммунарке, куда его привезли из дома престарелых.

У актера диагностировали пневмонию, температуру 38 градусов по Цельсию и пониженную сатурацию на уровне 89%. На данный момент его состояние остается тяжелым. Артист оказался в больнице еще в среду 5 января, и пока улучшений нет.

При этом сын актера Василий отрицает, что отцу поставили диагноз коронавирус. «Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — рассказал ТАСС сын артиста.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.01.2022, 16:04
    Гость: для Цитата

    Посмотрите эту лавку "Википедия",где пишут,что у Куравлёва рост 174 см-ложь,звиздёж и провокация.Когда я учился во 2-ом меде,мы-студенты были прикреплены к поликлинике на ул.Рылеева,там видели Леонида Вячеславовича,потому что он тоже там лечился.Так вот ,он ВЫСОКИЙ,уж,точно за 180см. Поневоле вспомнишь "Ширли-Мырли"-любят они русского человека принизить". Это было ещё в 1986 году.Кстати,он уже был тогда совершенно лысый,чем как-то удивил,потому что ,в фильмах он всегда в волосах,кроме "17-ти мгновений". Я помню ЕГО интервью по телевизору на закате советской власти ,где он рассказывал историю с обещанием Василию Шукшину назвать сына Василием.Но,родилась дочь,но потом у Кати родился сын и он сдержал своё Слово.Зачем всё переврали-ума не приложу.И,по-моему(могу ошибиться ,конечно),но Екатерина постарше,ей уже точно60.Почему пишут,что у неё нет детей,хотя Вася и есть её сын,ему около 40,а не 42.Дорогая передача -я офигеваю.

  3. 11.01.2022, 14:16
    Гость: Не знаю, что там за дом престарелых

    Но в России это понятие изуродовано низким качеством обслуживания и плохим отношением к старикам. Желаю замечательному актеру здоровья.

  4. 11.01.2022, 13:38
    Гость: ha

    Дом престарелых и богадельня - разные вещи. БОГАДЕЛЬНЯ ж. (от делать или от деля, для) заведение для призора дряхлых, увечных и неисцелимых нищих. Толковый словарь по медицине: Дом Престарелых (Sheltered Housing) — специально приспособленное (или адаптированное) учреждение, отвечающее потребностям и нуждам людей пожилого и старческого возраста, которые способны осуществлять самостоятельный уход за собой. Там есть с кем общаться. Врачи всегда рядом.
    А насчет "пенсии не хватает" - так вот на дом престарелых как раз и нужно много денег. Это, по сути, санаторий.

  5. 11.01.2022, 12:34
    Гость: Цитата

    Дети:
    дочь — Екатерина (род. 6 марта 1962), окончила Щукинское училище, снялась в комедии «Самая обаятельная и привлекательная» (роль Ларисы), занималась дубляжом. Затем стала психотерапевтом.
    сын — Василий (род. 14 января 1978), назван в честь режиссёра Василия Шукшина. Окончил в 2000 году Московский автодорожный институт. Кандидат экономических наук, с 2004 года работает в Российском университете дружбы народов.
    внуки: Степан (род. 2003), Фёдор (род. 2007), Григорий (род. 2010)

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