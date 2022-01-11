Леонид Куравлев госпитализирован в тяжелом состоянии

10:20 11.01.2022

Леонид Куравлев был госпитализирован в ковидный госпиталь в Коммунарке, куда его привезли из дома престарелых.

У актера диагностировали пневмонию, температуру 38 градусов по Цельсию и пониженную сатурацию на уровне 89%. На данный момент его состояние остается тяжелым. Артист оказался в больнице еще в среду 5 января, и пока улучшений нет.

При этом сын актера Василий отрицает, что отцу поставили диагноз коронавирус. «Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — рассказал ТАСС сын артиста.