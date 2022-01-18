18:12 18.01.2022

Студия Marvel опубликовала дебютный трейлер сериала «Лунный рыцарь» по мотивам одноименного комикса.

Главную роль — бывшего морского пехотинца Макса Спектора — в сериале исполнил Оскар Айзек.

Герой Айзека страдает от диссоциативного расстройства личности. Известно, что во время спецоперации в египетской пустыне Спектора спас бог луны Хонсу, взамен потребовав стать его земным воплощением — Лунным рыцарем, описывает сюжет Газета.RU.

Также в картине снялся Итан Хоук, сыгравший Солнечного Короля — главного антагониста проекта.

Премьера «Лунного рыцаря» состоится 30 марта 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney+. Всего в сериале будет шесть эпизодов по 40-50 минут.