Отреставрированные фильмы Хотиненко выйдут в прокат к его юбилею
Госфильмофонд России отреставрирует картины «Зеркало для героя» (1987), «Макаров» (1993) и «Мусульманин» (1995) и выпустит их в повторный прокат.
Акция приурочена к юбилею кинорежиссера и педагога Владимира Хотиненко, которому 20 января 2022 года исполнилось 70 лет,. Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах Росси.
Кинотеатр «Иллюзион» также подготовил программу показов, которая состоится 5 и 6 февраля. Она организована совместно с Всероссийским государственным институтом кинематографии, где Владимир Хотиненко занимает должность руководителя мастерской и заведующего кафедрой режиссуры игрового кино.
Фильм «Макаров» 5 февраля в «Иллюзионе» представит режиссер Владимир Хотиненко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Возможно я недостаточно объективно отношусь к фильмам хотиненко,но на мой взгляд,дедушка зря прожил свою жизнь,потому что ничего приличного не создал. А тратить деньги на реставрацию его продукции считаю нецелесообразным...