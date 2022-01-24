Отреставрированные фильмы Хотиненко выйдут в прокат к его юбилею

Отреставрированные фильмы Хотиненко выйдут в прокат к его юбилею

Госфильмофонд России отреставрирует картины «Зеркало для героя» (1987), «Макаров» (1993) и «Мусульманин» (1995) и выпустит их в повторный прокат.

Акция приурочена к юбилею кинорежиссера и педагога Владимира Хотиненко, которому 20 января 2022 года исполнилось 70 лет,. Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах Росси.

Кинотеатр «Иллюзион» также подготовил программу показов, которая состоится 5 и 6 февраля. Она организована совместно с Всероссийским государственным институтом кинематографии, где Владимир Хотиненко занимает должность руководителя мастерской и заведующего кафедрой режиссуры игрового кино.

Фильм «Макаров» 5 февраля в «Иллюзионе» представит режиссер Владимир Хотиненко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.01.2022, 17:17
    Гость: Радуга

    Возможно я недостаточно объективно отношусь к фильмам хотиненко,но на мой взгляд,дедушка зря прожил свою жизнь,потому что ничего приличного не создал. А тратить деньги на реставрацию его продукции считаю нецелесообразным...

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