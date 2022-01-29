«Серебряные коньки» взяли наибольшее число «Золотых орлов»

«Серебряные коньки» взяли наибольшее число «Золотых орлов»

Церемония вручения кинопремии «Золотой орёл» состоялась в Первом павильоне Мосфильма 28 января.

Церемония началась с выступления помощника президента РФ Владимира Мединского, который зачитал приветствие Владимира Путина в адрес гостей и номинантов «Золотого орла». Президент отметил, что такие яркие мероприятия служат консолидацией кинематографического сообщества и имеют особое значение для глубокого обсуждения актуальных профессиональных проблем.

От себя Владимир Мединский добавил, что ему отрадно наблюдать поддержку многих фильмов-участников церемонии со стороны государства. «Наверное, это говорит о том, что наши государственные институции, отвечающие за поддержку кинематографии, вместе с академиками мыслят одинаково и все-таки поддерживают реально хорошие проекты, – подчеркнул он».

Ведущий церемонии Алексей Агранович представил пять главных фильмов года - «Серебряные коньки», «Иван Денисович», «Огонь», «Уроки Фарси» и «Капитан Волконогов бежал». Причем, последние два из них так и не получили ни одной премии. Рекордсменом по числу наград стали «Серебряные коньки», победив в шести номинациях и став в итоге «Лучшим игровым фильмом года».

Приводим полный список победителей приводим ниже.

Лучший короткометражный фильм - "Друг" (Андрей Светлов)
Лучший неигровой фильм - "Бондарчук. Battle" (Илья Белов)
Лучший анимационный фильм - "Конь Юлий и большие скачки" (Константин Феоктистов)
Лучшая музыка к фильму - Алексей Айги ("Белый снег")
Лучшая работа звукорежиссера - Алексей Самоделко ("Огонь")
Лучшие визуальные эффекты - компания CGF ("Конёк-Горбунок")
Лучший монтаж фильма - Мария Лихачёва, Дмитрий Слобцов ("Серебряные коньки")
Лучшая работа художника по гриму и пластическим эффектам - Петр Горшенин и Татьяна Вавилова ("Последний богатырь: Корень зла")
Лучшая работа художника по костюмам - Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова ("Серебряные коньки")
Лучшая работа художника-постановщика - Александр Загоскин ("Серебряные коньки")
Лучшая женская роль сериала - Александра Урсуляк ("Пингвины моей мамы")
Лучшая мужская роль сериала - Алексей Гуськов ("Седьмая симфония")
Лучший сериал онлайн-платформы - "Вертинский" (Авдотья Смирнова)
Лучший телевизионный сериал - "Седьмая симфония" (Александр Котт)
Лучший сценарий - Роман Кантор ("Серебряные коньки")
Лучшая мужская роль второго плана - Иван Янковский ("Огонь")
Лучшая женская роль второго плана - Ирина Горбачева ("Огонь")
Лучшая операторская работа - Игорь Гринякин ("Серебряные коньки")
Лучшая мужская роль в кино - Филипп Янковский ("Иван Денисович")
Лучшая женская роль в кино - Мария Аронова ("Пара из будущего")
Лучшая режиссёрская работа - Глеб Панфилов ("Иван Денисович")
Лучший игровой фильм - "Серебряные коньки" (Михаил Локшин)
Специальный приз за вклад в российский кинематограф - Сергей Шакуров
 

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