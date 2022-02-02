Вупи Голдберг отстранена от эфира за некорректные высказывания о Холокосте

Вупи Голдберг отстранена от эфира за некорректные высказывания о Холокосте

Звезда фильма «Привидение» Вупи Голдберг отстранена от эфира на телеканале ABC за высказывания о Холокосте в шоу The View.

В программе актриса заявила, что Холокост не имеет отношения к расе и расизму, заявив, что это про бесчеловечное отношение одних людей к другим, потому что и нацисты и евреи были «белыми». Она продолжила отстаивать свою точку зрения, вопреки протестам со стороны других участников. Эфир состоялся 31 января 2022 годв.

Утверждения Вупи Голдберг подверглись шквалу критики, и она принесла публичные извинения в эфире CBS, но снова вызвала негодование аудитории.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.02.2022, 18:00
    Гость: А,что не так она сказала?

    Права на 100%,а то носятся с холокостом,а миллионы смертей не евреев ,что не считается? Да,так считают семиты-сионисты,но,видимо,Вупи,просто честная чернокожая еврейка.

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