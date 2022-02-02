Вупи Голдберг отстранена от эфира за некорректные высказывания о Холокосте

15:58 2.02.2022

Звезда фильма «Привидение» Вупи Голдберг отстранена от эфира на телеканале ABC за высказывания о Холокосте в шоу The View.

В программе актриса заявила, что Холокост не имеет отношения к расе и расизму, заявив, что это про бесчеловечное отношение одних людей к другим, потому что и нацисты и евреи были «белыми». Она продолжила отстаивать свою точку зрения, вопреки протестам со стороны других участников. Эфир состоялся 31 января 2022 годв.

Утверждения Вупи Голдберг подверглись шквалу критики, и она принесла публичные извинения в эфире CBS, но снова вызвала негодование аудитории.