Питер Джексон стал самым высокооплачиваемым представителем шоу-бизнеса

Режиссер Питер Джексон (трилогия "Властелин колец") возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых представителей индустрии развлечений 2021 года по версии журнала Forbes.

По данным издания он за минувший год заработал 580 млн долларов. Часть этой прибыли составляет сумма, полученная с продажи студии визуальных эффектов Weta Digital компании Unity Software. Сумма сделки составила почти 2 млрд долларов.

Вторую строчку рейтинга занял певец Брюс Спрингсоин, продавший права на музыку лейблу Sony Music Group примерно за $500 млн. Ну а заработок Спрингстина за год составил 435 млн долларов.

На третьем месте оказался рэпер Jay-Z, заработавший в 2021 году 340 млн долларов. 

В десятке богатейших представителей индустрии также оказались актер Дуэйн «Скала» Джонсон ($270 млн), рэпер Канье Уэст ($235 млн), создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун, музыкант Пол Саймон ($200 млн), актер, режиссер и предприниматель Тайлер Перри ($165 млн), вокалист OneRepublic Райан Теддер ($160 млн), музыкант Боб Дилан ($130 млн).

Самой богатой женщиной в рейтинге стала актриса Риз Уизерспун. Она расположилась на 12-й строчке с суммой в $115 млн. 

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