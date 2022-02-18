История на пару вечеров. «Номинация» и другие захватывающие мини-сериалы

17:43 18.02.2022

Подборка русских мини-сериалов с высоким рейтингом. Детектив, драма, сатира с первоклассными актёрскими составами и захватывающими сюжетами.

В феврале в онлайн-кинотеатре Окко состоялась громкая премьера — мини-сериал «Номинация» сценаристки, постановщицы и исполнительницы главной роли Надежды Михалковой. Младшая дочь режиссёра «Утомлённых солнцем» и «Сибирского цирюльника» создала увлекательную провокационную драму о сложных отношениях в кинематографическом семействе, трём женщинам которого — сёстрам и их матери — приходится делать общее дело, снимать фильм по сценарию покойного отца и мужа. Сериал «Номинация» смотреть онлайн (18+) можно эксклюзивно на Okko 30 дней за 1 рубль при оформлении подписки (ознакомьтесь с условиями акции). По случаю премьеры предлагаем список русских мини-сериалов с высоким рейтингом из богатого репертуара онлайн-кинотеатра.

Номинация

Перед поездкой в Голливуд актриса Вера Истомина (Надежда Михалкова) дала шокирующее интервью, в котором заклеймила всю отечественную киноиндустрию. Коллеги по цеху и родственники не смогли простить младшей дочери покойного советского драматурга и режиссёра такой вольности, и когда съёмки блокбастера сорвались, Вера не смогла найти работу. Её старшая сестра Татьяна (Анна Михалкова), напротив, крутится как белка в колесе, снимаясь то в одном, то в другом второсортном сериале, а мать Агафья Александровна (Людмила Максакова) и возглавляемый ей фонд имени мужа штампуют фильмы, которые никто не смотрит. Этот самый фонд оказался замешан в нецелевом использовании государственных средств, и чтобы спасти репутацию славной фамилии, старшая Истомина соглашается помочь Вере в съёмках её режиссёрского дебюта.

В своей первой сериальной постановке Надежда Михалкова смешала рассказ об изнанке киноиндустрии с драмой о семейных ценностях, населив её живыми полнокровными персонажами, каждый из которых успевает раскрыться и развиться. «Номинация» — далеко не первый проект совместной фильмографии сестёр Михалковых, но именно здесь они впервые стали полноценной экранной семьёй.

Мёртвые души

Служащий Минкульта Павел Иванович Чичиков (Евгений Цыганов) приехал в провинциальный Бугорск с целью собрать в администрации списки именитых покойников города, которых после реновации можно перезахоронить на одном из исторических столичных кладбищ. Правда, у бугорских чиновников до мёртвых героев и гениев руки не доходят, каждый из них больше озабочен исключительно собственным посмертным существованием. Собакевич (Александр Робак), Манилов (Дмитрий Дюжев), Коробочка (Елена Коренева) и все остальные колоритные персонажи мечтают лежать на Ваганьковском, Новодевичьем кладбищах и у самой кремлёвской стены рядом с первыми лицами государства и звёздами шоу-бизнеса, большинство из которых всё ещё живы. Кажется, у Чичикова появилась возможность озолотиться, но представители провинциальной элиты не собираются легко расставаться с собственными миллионами.

Яркая и бескомпромиссная экранизация Гоголя, перенесённая в сегодняшнюю Россию, с захватывающим сюжетом и первоклассным кастом, в который, кроме перечисленных выше артистов, вошли Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Семён Слепаков, Ксения Раппопорт, Александра Ревенко и другие звёзды.

Экипаж 314

Однажды ночью полицейские Саныч, Лёня и Валера собрались на зимнюю рыбалку, но вместо умиротворённого сидения на морозе с удочкой и прикормкой оказались втянуты в криминальные разборки киллера и его таинственной жертвы. Патрульному экипажу чудом удалось уцелеть, и эта перестрелка оказалась первым звеном в череде роковых происшествий и нелепых случайностей, результатом которых, как правило, становится очередной труп. Трио правоохранителей каждый раз приходится проявлять чудеса изобретательности и смекалки, чтобы скрыть следы собственной причастности к новому преступлению.

Смелая и грубая сатирическая полицейская история с множеством коротких звёздных камео — редкий в отечественном кинематографе пример качественной чёрной комедии. Ведущее трио в исполнении Андрея Харыбина (Лёня), Степана Абрамова (Валера) и Максима Ковалевского (Саныч) можно смело назвать достойными наследниками Труса, Балбеса и Бывалого с поправкой на современность.

Текст. Реальность

После семи лет в тюрьме по сфабрикованному наркотическому делу бывший студент филфака Илья Горюнов (Александр Петров) выходит на свободу и проваливается в тотальное одиночество. Мать умерла, девушка бросила, лучший друг завёл семью и отдалился, а виновник всех его бед — подбросивший ему запрещённые вещества молодой и коррумпированный сотрудник ФСКН Пётр Хазин (Иван Янковский) — дослужился до майора. Илья подстерёг полицейского у ночного клуба, собираясь с ним просто поговорить, но в пылу ярости избил до смерти, спрятал труп и прихватил его мобильник. Получив доступ к социальным сетям и контактам Хазина, убийца начинает выдавать себя за жертву, постепенно примеряя на себя чужую судьбу, похожую одновременно на криминальный боевик и мелодраму.

Сериальная версия нашумевшей экранизации романа Дмитрия Глуховского в постановке Клима Шипенко. Вышедший в 2019 году «Текст» стал настоящим кинематографическим событием, собрал отличную кассу, получил несколько авторитетных наград, и теперь у зрителей появилась возможность вернуться в мрачную вселенную драмы и узнать много нового о её персонажах и их мотивации.

Беги

Талантливый питерский программист Дмитрий Воронков создал новую универсальную операционную систему «А-БИ-Е», способную совершить революцию в IT и вытеснить с рынка всех конкурентов. Программа была почти доработана, когда брат и партнёр Дмитрия был убит, а наш герой оказался единственным подозреваемым в преступлении. Уже в тюрьме парня начинают прессовать и требовать передать флешку с «А-БИ-Е» в обмен на жизнь. У героя остаётся единственный выход — побег, ведь только на свободе он сможет защитить своих близких и разобраться, кто виноват в смерти брата.

Закрывает список российских мини-сериалов жёсткий интересный детектив о новых технологиях ценой в миллиард, предательстве и одиночке в поисках правосудия с Павлом Прилучным и Денисом Шведовым от режиссёра «Балканского рубежа» Андрея Волгина. Рекомендуется для просмотра всем поклонникам американского «Побега».