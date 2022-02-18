Иван Краско госпитализирован с последствиями инсульта и угрозой слепоты

09:30 18.02.2022

Иван Краско заявил, что находится в военном госпитале, где пробудет три недели.

Актер попал туда с последствиями прошлогоднего инсульта и угрозой слепоты. Доктора наблюдают сердце и сосуды Краско, а также делают ему специальные витаминные уколы для глаз. По словам артиста, в госпитале к нему относятся хорошо.

Краско уверен, что, возможно, сумеет дожить до 120 лет. «В целом же, здесь мне много капельниц ставят, чтобы укрепить сосудистую систему. Это поможет и моим ногам, с ними все было плохо. Как кирпич привязали, нога могла просто согнуться и не подчинялась мне, а теперь этого я не испытываю. Так что много хожу на процедуры. Заставляют меня тут шевелиться. Как говорится — хочешь жить, умей вертеться», — сказал КП актер.