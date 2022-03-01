Walt Disney остановит показ всех фильмов в России
Компания The Walt Disney Company объявила о приостановке релизов и проката всех своих фильмов в российских кинотеатрах из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В частности, Disney отменил премьеру мультфильма "Я краснею", премьера которого была назначена в России 10 марта.
В компании отметили, что решение о возобновлении проката будет зависеть от текущей ситуации. В Disney также заявили, что с учетом масштабов мигрантского кризиса, разразившегося из-за военных действий, компания работает с НПО над оказанием помощи беженцам.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин пояснил, что ее цели — «денацификация» и «демилитаризация» Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предлагаю вам возобновить
прокат Иронии судьбы, Ивана
Васильевича, и В бой идут
одни старики, Главное чтобы
билетов всем хватило.
Это уже просто настоящий праздник! Не будет ни помоечного конкурса евровидения, ни этой кинодряни.
потеря, после евровидения, конечно.
В ответ в России прекратили выплату лицензионных отчислений за показ всех американских фильмов, использование программного обеспечения и производство оборудования...
Ну пока эйфелеву башню не подсвечивают цветами флага украины, РФ ничего не угрожает, а вот если подсветят, тогда конечно всё =)))