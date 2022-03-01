Walt Disney остановит показ всех фильмов в России

Компания The Walt Disney Company объявила о приостановке релизов и проката всех своих фильмов в российских кинотеатрах из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

В частности, Disney отменил премьеру мультфильма "Я краснею", премьера которого была назначена в России 10 марта. 

В компании отметили, что решение о возобновлении проката будет зависеть от текущей ситуации. В Disney также заявили, что с учетом масштабов мигрантского кризиса, разразившегося из-за военных действий, компания работает с НПО над оказанием помощи беженцам.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин пояснил, что ее цели — «денацификация» и «демилитаризация» Украины. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 10:15
    Гость: Диснэй

    Предлагаю вам возобновить
    прокат Иронии судьбы, Ивана
    Васильевича, и В бой идут
    одни старики, Главное чтобы
    билетов всем хватило.

  2. 01.03.2022, 09:57
    Гость: личный опыт

    Это уже просто настоящий праздник! Не будет ни помоечного конкурса евровидения, ни этой кинодряни.

  4. 01.03.2022, 09:54
    Гость: Скептик

    В ответ в России прекратили выплату лицензионных отчислений за показ всех американских фильмов, использование программного обеспечения и производство оборудования...

  5. 01.03.2022, 09:53
    Гость: Бобёр

    Ну пока эйфелеву башню не подсвечивают цветами флага украины, РФ ничего не угрожает, а вот если подсветят, тогда конечно всё =)))

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