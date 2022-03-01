Walt Disney остановит показ всех фильмов в России

07:50 1.03.2022

Компания The Walt Disney Company объявила о приостановке релизов и проката всех своих фильмов в российских кинотеатрах из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В частности, Disney отменил премьеру мультфильма "Я краснею", премьера которого была назначена в России 10 марта.

В компании отметили, что решение о возобновлении проката будет зависеть от текущей ситуации. В Disney также заявили, что с учетом масштабов мигрантского кризиса, разразившегося из-за военных действий, компания работает с НПО над оказанием помощи беженцам.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин пояснил, что ее цели — «денацификация» и «демилитаризация» Украины.