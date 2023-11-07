Артист Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

15:34 7.11.2023

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, сообщает РИА Новости.

"Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное", — рассказал агентству источник в медучреждении.

В больнице уточнили, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Артист попал в больницу 6 ноября.

Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".