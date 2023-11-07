Артист Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Худрук Малого театра Юрий Соломин © KM.RU, Стоп-кадры из видео

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, сообщает РИА Новости

"Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное", — рассказал агентству источник в медучреждении.

В больнице уточнили, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Артист попал в больницу 6 ноября.

Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.11.2023, 22:14
    Гость: НХ (настоящий)

    К сожалению, готовятся уйти последние деятели советского кино. Которое воспевало великие идеи, дела и подвиги героического и трагического этапа истории нашей страны, сеяло разумное, доброе, вечное.

  2. 07.11.2023, 22:07
    Гость: Юляша

    88 лет...очень долгая и очень завидная во всех отношениях жизнь.И абсолютно естественный и своевременный уход...

  3. 07.11.2023, 21:27
    Гость: Ходить с внуками в зоопарк

    Это не каждому нравится. Люди такого уровня любят гореть дотла.

  5. 07.11.2023, 17:10
    Гость: Отменный актёр, как и брат был Виталий...

    Сверх прочего в "Мыши летучей" блистали
    С изысканной лёгкостью тот и другой,
    Чаруя своей виртуозной игрой!

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