Артист Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, сообщает РИА Новости.
"Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное", — рассказал агентству источник в медучреждении.
В больнице уточнили, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
Артист попал в больницу 6 ноября.
Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".
Комментарии читателей Оставить комментарий
К сожалению, готовятся уйти последние деятели советского кино. Которое воспевало великие идеи, дела и подвиги героического и трагического этапа истории нашей страны, сеяло разумное, доброе, вечное.
88 лет...очень долгая и очень завидная во всех отношениях жизнь.И абсолютно естественный и своевременный уход...
Это не каждому нравится. Люди такого уровня любят гореть дотла.
"Бони",конечно,великолепен.
Сверх прочего в "Мыши летучей" блистали
С изысканной лёгкостью тот и другой,
Чаруя своей виртуозной игрой!