Роскомнадзор назвал сумму штрафов за нарушение закона об ЛГБТ*

10:15 23.01.2024

Роскомнадзор составил против онлайн-кинотеатров 54 протокола из-за нарушения закона "о демонстрации ЛГБТ" («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), пишет РБК.

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 30,5 млн рублей.

Кроме того, за тот же период ведомство составило 40 административных протоколов за аналогичные нарушения в отношении телеканалов. Общий размер штрафов составил порядка 20 млн рублей. Общая сумма выписанных штрафов из-за таких нарушений превысила 50 млн рублей.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов вступил в силу 5 декабря 2022 года.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ