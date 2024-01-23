Роскомнадзор назвал сумму штрафов за нарушение закона об ЛГБТ*
Роскомнадзор составил против онлайн-кинотеатров 54 протокола из-за нарушения закона "о демонстрации ЛГБТ" («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), пишет РБК.
Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 30,5 млн рублей.
Кроме того, за тот же период ведомство составило 40 административных протоколов за аналогичные нарушения в отношении телеканалов. Общий размер штрафов составил порядка 20 млн рублей. Общая сумма выписанных штрафов из-за таких нарушений превысила 50 млн рублей.
Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов вступил в силу 5 декабря 2022 года.
30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны.
*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Комментарии читателей Оставить комментарий
Штурман кое в чем прав, просто запутался в идеологии.
Вы в свою очередь, подменяете устранение перекоса создаваемого государством, якобы вмешательством в "священные" женские гениталии..
Это манипулирование.
Везде где государство не вмешивается в дела семьи и полов - нет никакого фемизьма и финансирования абортов за счет налогоплательщиков. Все разрулено естественным и нормальным образом.
Аборты это огромная индустрия и сатанизм в чистом виде.
Если убрать оттуда геев, остануться одни идиоты.
"Свобода это осознанная необходимость"
Кончайте эту еврейскую брехню тут толкать,
мы все совки и все подвергались одному и тому же зомбированию.
Только вы в нем застряли и не понимаете что ваше тн "осознание", просто промывание мозгов от которого вы не смогли вылечиться.
Самоубийца шагнувший в петлю по вашему "свободен",
а по моему принужден людьми и обстоятельствами отдать самое дорогое что у него есть.
То что вы тут толкаете, идентично недавнему принуждению к генным уколам.
его ужесточить так как Россия вымирает по многим причинам и в том числе из-за половых извращений как ЛГБТ н=
Ага, если раSS tреливать . сажать, наказывать т.н. ЛГБТ-что этог такое?
Мужеложество было вообще-то всегда и это. как его...ну когда с братьями нашими меньшими
ЕСМЛИ ЗАПРЕЩАТЬ. НЕ ПУЩАТЬ, ПРИНУЖДАТЬ ЖЕНЩИН ,,
то Россия вымирать ПЕРЕСТАНЕТ. СТРАТЕХ?
Вечно житиь собираешься? КакаЯ тебе разница, что дальше будет. государтсвенник ....в
Слушай сюда, ЧУДАК, России и так...потому что скоро будет КИШЛАК-АУЛ-Россия.
На улицу выйди и осмотрись, если можешь ходиить кто там по улицам ходит.
Кавказ, Средняя Азия. ожидаем африканцев.
30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны.
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Публика с нетерпением ждет, когда «голубое лобби» будет выкорчевано из депутатского корпуса, правительства, банковской системы, сферы образования, культуры и СМИ - в первую очередь с ТВ.
Пропагандистам извращений и гражданам с подмоченной репутацией давно пора на выход!