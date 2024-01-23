Роскомнадзор назвал сумму штрафов за нарушение закона об ЛГБТ*

Роскомнадзор составил против онлайн-кинотеатров 54 протокола из-за нарушения закона "о демонстрации ЛГБТ" («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), пишет РБК.

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 30,5 млн рублей.

Кроме того, за тот же период ведомство составило 40 административных протоколов за аналогичные нарушения в отношении телеканалов. Общий размер штрафов составил порядка 20 млн рублей. Общая сумма выписанных штрафов из-за таких нарушений превысила 50 млн рублей.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов вступил в силу 5 декабря 2022 года.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2024, 21:53
    Гость: чеснок

    Штурман кое в чем прав, просто запутался в идеологии.
    Вы в свою очередь, подменяете устранение перекоса создаваемого государством, якобы вмешательством в "священные" женские гениталии..
    Это манипулирование.

    Везде где государство не вмешивается в дела семьи и полов - нет никакого фемизьма и финансирования абортов за счет налогоплательщиков. Все разрулено естественным и нормальным образом.
    Аборты это огромная индустрия и сатанизм в чистом виде.

  3. 23.01.2024, 16:36
    Гость: чеснок

    "Свобода это осознанная необходимость"
    Кончайте эту еврейскую брехню тут толкать,
    мы все совки и все подвергались одному и тому же зомбированию.
    Только вы в нем застряли и не понимаете что ваше тн "осознание", просто промывание мозгов от которого вы не смогли вылечиться.
    Самоубийца шагнувший в петлю по вашему "свободен",
    а по моему принужден людьми и обстоятельствами отдать самое дорогое что у него есть.
    То что вы тут толкаете, идентично недавнему принуждению к генным уколам.

  4. 23.01.2024, 14:58
    Гость: Гы-гы-гы-гыыыы-Полный АПОФЕГЕЙ

    его ужесточить так как Россия вымирает по многим причинам и в том числе из-за половых извращений как ЛГБТ н=

    Ага, если раSS tреливать . сажать, наказывать т.н. ЛГБТ-что этог такое?
    Мужеложество было вообще-то всегда и это. как его...ну когда с братьями нашими меньшими

    ЕСМЛИ ЗАПРЕЩАТЬ. НЕ ПУЩАТЬ, ПРИНУЖДАТЬ ЖЕНЩИН ,,
    то Россия вымирать ПЕРЕСТАНЕТ. СТРАТЕХ?
    Вечно житиь собираешься? КакаЯ тебе разница, что дальше будет. государтсвенник ....в

    Слушай сюда, ЧУДАК, России и так...потому что скоро будет КИШЛАК-АУЛ-Россия.
    На улицу выйди и осмотрись, если можешь ходиить кто там по улицам ходит.
    Кавказ, Средняя Азия. ожидаем африканцев.

  5. 23.01.2024, 14:50
    Гость: Любитель цирка

    30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны.
    —————————————————
    Публика с нетерпением ждет, когда «голубое лобби» будет выкорчевано из депутатского корпуса, правительства, банковской системы, сферы образования, культуры и СМИ - в первую очередь с ТВ.
    Пропагандистам извращений и гражданам с подмоченной репутацией давно пора на выход!

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