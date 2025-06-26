Режиссер «Дюны» возьмется за следующий фильм «бондианы»

Канадский режиссёр Дени Вильнёв, получивший мировую известность благодаря блокбастерам «Дюна», «Дюна: Часть вторая», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049», официально назначен постановщиком следующего фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщила студия Amazon MGM Studios, которой теперь принадлежит креативный контроль над знаменитой шпионской франшизой.

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний связаны с Джеймсом Бондом. Я вырос на этих фильмах, смотрел их с отцом, начиная с “Доктора Ноу” с Шоном Коннери. Для меня Бонд — это святое. Я намерен с уважением продолжить эту традицию и проложить путь новым миссиям», — заявил Вильнёв в официальном комментарии. Он добавил, что воспринимает этот проект как огромную ответственность и в то же время как исключительную честь.

Вильнёв сейчас готовится к съёмкам третьей части киносаги — «Дюна: Мессия», премьера которой намечена на 2026 год. Также в планах у режиссёра — историческая драма о Клеопатре, экранизация романа Артура Кларка «Свидание с Рамой» и научно-фантастический проект по рассказу южнокорейской писательницы Ким Бо-ён.

Глава Amazon MGM Studios Майк Хопкинс прокомментировал назначение: «Мы гордимся тем, что именно Вильнёв возьмёт на себя следующий этап истории 007. Он — мастер кино, и его работы говорят сами за себя. Мы уверены, что Джеймс Бонд в надёжных руках».

Назначение режиссёра — часть масштабной перезагрузки всей франшизы. Ранее креативным процессом руководили Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон — потомки продюсера Альберта «Кабби» Брокколи, стоявшего у истоков «бондианы». Однако после сделки с Amazon на сумму около миллиарда долларов, студия получила ключевое влияние на дальнейшее развитие бренда.

Дата выхода нового фильма о Бонде пока не объявлена, как и имя актёра, который сменит Дэниела Крейга. Последний его фильм в роли агента 007 — «Не время умирать» — собрал 774 млн долларов по всему миру.

Среди претендентов на роль Бонда часто называют Аарона Тейлора-Джонсона, Тео Джеймса и Джеймса Нортона. От нового актёра ожидается долгосрочное сотрудничество — как минимум на десять лет. 

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