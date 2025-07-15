Семейное перевоспитание по-новому: Прилучный и Асмус в «Холопе 3»

Студия Yellow, Black and White вместе с онлайн-платформой START, телеканалом «Россия», MEM Cinema Production и дистрибьютором «Централ Партнершип» (входит в холдинг «Газпром-Медиа») рассказали подробности о третьем фильме популярной комедийной франшизы «Холоп».

На этот раз сюжет развернется вокруг целой семьи, избалованной столичной жизнью. Главные герои — супружеская пара, которую сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус, — отправятся на перевоспитание... во времена Петра I. Причем инициаторами «воспитательной терапии» станут их собственные дети. В проекте также вновь появится Милош Бикович, который сыграет одну из ключевых ролей, а постановкой займется неизменный режиссёр серии Клим Шипенко.

«Третья часть сохраняет фирменный стиль франшизы — много юмора, драйва и зрелищных поворотов, — отметил Шипенко. — Но акценты в этот раз смещаются в сторону семейных ценностей. Мы говорим о преемственности поколений, об ответственности родителей перед детьми и о любви, которая требует не только слов, но и поступков».

Премьера «Холопа 3» состоится 12 июня 2026 года — впервые за всю историю серии релиз пройдет не зимой, а в летний период.

Вторая часть комедии, напомним, стала настоящим хитом проката и собрала более 3,8 миллиарда рублей, войдя в число самых кассовых российских фильмов.

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