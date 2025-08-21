Балетная история о мечте, силе и хрупкости души выйдет в прокат в октябре

В российский прокат выходит художественный фильм «Пуанты для моей мамы» — трогательная и глубокая драма о силе мечты, упорстве и поиске своего пути.

Картина снята известным дизайнером и режиссёром Яной Недзвецкой и уже успела завоевать признание критиков на фестивалях, получив награды за лучшую операторскую работу и лучшую мужскую роль второго плана на международном кинофестивале «Антарес».

В центре сюжета — история девочки, выросшей в суровой тундре. Её жизнь далека от привычного мира искусства: бескрайние просторы Севера, традиции и холодное молчание природы.

Однако у неё есть мечта — стать балериной. Несмотря на диагноз — синдром Аспергера, одна из форм расстройства аутистического спектра, — она стремится к сцене, к пуантам, к свету софитов.

Её путь оказывается полон испытаний: непонимание окружающих, ограниченные возможности, столкновение с жестокой реальностью. Но именно эта борьба делает историю особенно сильной и эмоциональной.

Фильм снят на живописных локациях в Республике Коми, Карелии, Вологде и Москве. Такая география придаёт картине особый визуальный масштаб и контраст — от северной тундры до балетных залов столицы.

Главные роли исполнили Инна Новикова, Оксана Сташенко, Дина Корзун, а также Сергей Филин — бывший художественный руководитель балета Большого театра, который принял участие в проекте, чтобы подчеркнуть достоверность постановочных и балетных сцен.

Картина режиссёра Яны Недзвецкой уже вызвала широкий резонанс. Критики называют её «глубоким и сильным кино», многослойным высказыванием о силе человеческого духа и упорстве перед лицом одиночества и жестокости. Особо отмечается операторская работа Василия Очеретнюка: зрителей поразят балетные сцены — например, танец в бассейне, а также сюрреалистичные виды Москвы.

Сильнейшие впечатления оставляют актёрские работы. Инна Новикова и Лина Базаева блестяще передают сложность характера героини с РАС — их игра названа «ювелирной» и «пронзительной». Также выделяется роль Оксаны Сташенко. Критики подчёркивают авторский почерк Недзвецкой: в фильме переплетаются суровая природа Севера, изящный мир балета и элементы психологического триллера.

Производство картины стало отдельной историей. Кастинг длился более года: на главную роль искали непрофессиональную актрису и нашли Инну Новикову случайно — благодаря публикации о девочке, поступившей в Академию балета.

Создатели обещают зрителям эмоциональную драму взросления, насыщенную мощными визуальными образами и философскими смыслами. Картина поднимает важные темы: силу человеческого духа, возможность реализовать мечту даже в самых тяжёлых условиях, а также вопросы принятия и инклюзии.

«Пуанты для моей мамы» — это фильм не только о балете, но и о надежде, упорстве и любви.

Премьера в российских кинотеатрах состоится 2 октября.

© KM.RU, Александра Воздвиженская
