Осенью выйдут новые фильмы проекта «Ты – кадр», снятые в лагере «Артек»

Этой осенью на большие экраны выйдут два полнометражных фильма, созданных участниками киношколы «Ты – кадр» на базе «Артека». Ленты продолжат традицию студии снимать картины о дружбе, патриотизме и нравственных ценностях.

Проект «Ты – кадр» запустили три года назад. Его основатели – генеральный продюсер Дмитрий Белосохов и президент АНО «Киностудия имени Кира Булычева» Эльбор Чернов. Программа поддержана государством и ориентирована на детей и подростков. Каждую смену в знаменитом лагере «Артеке» формируются киноотряды по 30 человек, которые за 21 день вместе с наставниками создают фильм.

За время работы школы снято более 40 картин, включая три полнометражных. Первый фильм «Красные ленты» вышел в прокат 9 мая прошлого года. Все проекты создаются с участием детей, а в эпизодах играют актеры симферопольского Драмтеатра им. Горького. Наставниками выступают выпускники профильных вузов.

Белосохов отмечает: сегодня российским подросткам не хватает качественного отечественного контента. «Для малышей есть «Смешарики» и «Фиксики», а для старших школьников – жесткие сериалы вроде «Слово пацана». Среднее звено выпадает, а это 19 миллионов учеников», – подчеркивает продюсер.

Решить эту проблему призваны не только авторские проекты, но и новые нормы. В Госдуме уже обсуждают поправки, обязывающие владельцев платформ блокировать контент, подрывающий традиционные ценности. Закон планируют принять к концу года, а вступить в силу он может в 2026-м.

Ранее президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам разработать системные меры защиты детей от деструктивного влияния и предложить альтернативу западным продуктам. По мнению экспертов, это станет стимулом для отрасли создавать современное кино с положительными образами.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
Минюст признал иноагентом политолога Сергея Маркова
Россия и Азербайджан подписали протокол по экономическому сотрудничеству
США одобрили продажу Украине 3 тысяч ракет дальнего радиуса действия ERAM
Избранное
«Печальное лидерство по масштабам вымирания стабильно удерживают именно русские регионы страны»
Полет зимней фантазии на Поклонной горе
Рокерша с классическим образованием БАТРАКОВА научила укрощать внутренних демонов
MISHA MAR «СеЛяВи» (интернет-сингл)
«Украина – для украинцев!» Как создавали украинский национальный миф
Лидер Fake.l посвятил минувшим выборам «Канцелярию роботов»
«Идеи разделить общество на небольшую долю "аристократии" и остальное "быдло" неминуемо заканчивается катастрофой»
Музыкальная сказка «Руслан и Людмила»., 20 марта, Рахманиновский зал МГК
Tritia, 23 сентября, «Главклуб»
Сказки Черного Города feat. Черный обелиск и Арктида «Звездочет» (интернет-сингл)
Зверобой «Русская Весна»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации