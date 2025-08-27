Осенью выйдут новые фильмы проекта «Ты – кадр», снятые в лагере «Артек»

10:55 27.08.2025

Этой осенью на большие экраны выйдут два полнометражных фильма, созданных участниками киношколы «Ты – кадр» на базе «Артека». Ленты продолжат традицию студии снимать картины о дружбе, патриотизме и нравственных ценностях.

Проект «Ты – кадр» запустили три года назад. Его основатели – генеральный продюсер Дмитрий Белосохов и президент АНО «Киностудия имени Кира Булычева» Эльбор Чернов. Программа поддержана государством и ориентирована на детей и подростков. Каждую смену в знаменитом лагере «Артеке» формируются киноотряды по 30 человек, которые за 21 день вместе с наставниками создают фильм.

За время работы школы снято более 40 картин, включая три полнометражных. Первый фильм «Красные ленты» вышел в прокат 9 мая прошлого года. Все проекты создаются с участием детей, а в эпизодах играют актеры симферопольского Драмтеатра им. Горького. Наставниками выступают выпускники профильных вузов.

Белосохов отмечает: сегодня российским подросткам не хватает качественного отечественного контента. «Для малышей есть «Смешарики» и «Фиксики», а для старших школьников – жесткие сериалы вроде «Слово пацана». Среднее звено выпадает, а это 19 миллионов учеников», – подчеркивает продюсер.

Решить эту проблему призваны не только авторские проекты, но и новые нормы. В Госдуме уже обсуждают поправки, обязывающие владельцев платформ блокировать контент, подрывающий традиционные ценности. Закон планируют принять к концу года, а вступить в силу он может в 2026-м.

Ранее президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам разработать системные меры защиты детей от деструктивного влияния и предложить альтернативу западным продуктам. По мнению экспертов, это станет стимулом для отрасли создавать современное кино с положительными образами.