Умерла легенда европейского кино Клаудия Кардинале

На 88-м году жизни скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале. Она ушла из жизни во Франции, в своём доме в Немуре, рядом с семьёй.

Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье сицилийских эмигрантов. В кинематограф она попала случайно — после победы в конкурсе красоты, который привлёк внимание итальянских режиссёров и продюсеров.

Мировую известность актрисе принесли роли в фильмах Федерико Феллини «8½», Люччино Висконти «Леопард» и Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». За свою карьеру, длившуюся более шести десятилетий, Кардинале снялась в более чем сотне фильмов и телепроектов. Она работала с крупнейшими европейскими постановщиками, но не раз отказывалась от эксклюзивных предложений Голливуда, предпочитая оставаться верной европейскому кино.

В 1993 году актрисе вручили «Золотого льва» за вклад в искусство на Венецианском кинофестивале, а в 2000 году она была назначена Послом доброй воли ЮНЕСКО.

Кардинале была супругой известного продюсера Франко Кристальди, а в последние десятилетия её спутником жизни был режиссёр Паскуале Сквитьери. У актрисы остались дочь и сын.

  1. 24.09.2025, 14:27
    Гость: ну и к чему это здесь?

    Познавательная литература
    "Из жизни насекомых"
    (см.соотв пояснения дерматолога)

  2. 24.09.2025, 13:22
    Гость: Дополнительная литература

    Ц.Н.!
    Один из самых
    приметных к/ф 60х —
    "Рокко и его братья".
    (см соотв статью Вики.)

  3. 24.09.2025, 12:25
    Гость: тт

    -грустно...: одна из актрис той поры, когда выделяли женщин под стать восхитительного кумира, а не безликой куклы;

Все комментарии (7)
«Приключения Электроников» сыграли лучший концерт в своей жизни
Белорусский ВПК. Критична ли его утрата для России?
