Умерла легенда европейского кино Клаудия Кардинале

07:37 24.09.2025

На 88-м году жизни скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале. Она ушла из жизни во Франции, в своём доме в Немуре, рядом с семьёй.

Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье сицилийских эмигрантов. В кинематограф она попала случайно — после победы в конкурсе красоты, который привлёк внимание итальянских режиссёров и продюсеров.

Мировую известность актрисе принесли роли в фильмах Федерико Феллини «8½», Люччино Висконти «Леопард» и Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». За свою карьеру, длившуюся более шести десятилетий, Кардинале снялась в более чем сотне фильмов и телепроектов. Она работала с крупнейшими европейскими постановщиками, но не раз отказывалась от эксклюзивных предложений Голливуда, предпочитая оставаться верной европейскому кино.

В 1993 году актрисе вручили «Золотого льва» за вклад в искусство на Венецианском кинофестивале, а в 2000 году она была назначена Послом доброй воли ЮНЕСКО.

Кардинале была супругой известного продюсера Франко Кристальди, а в последние десятилетия её спутником жизни был режиссёр Паскуале Сквитьери. У актрисы остались дочь и сын.