Умерла легенда европейского кино Клаудия Кардинале
На 88-м году жизни скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале. Она ушла из жизни во Франции, в своём доме в Немуре, рядом с семьёй.
Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье сицилийских эмигрантов. В кинематограф она попала случайно — после победы в конкурсе красоты, который привлёк внимание итальянских режиссёров и продюсеров.
Мировую известность актрисе принесли роли в фильмах Федерико Феллини «8½», Люччино Висконти «Леопард» и Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». За свою карьеру, длившуюся более шести десятилетий, Кардинале снялась в более чем сотне фильмов и телепроектов. Она работала с крупнейшими европейскими постановщиками, но не раз отказывалась от эксклюзивных предложений Голливуда, предпочитая оставаться верной европейскому кино.
В 1993 году актрисе вручили «Золотого льва» за вклад в искусство на Венецианском кинофестивале, а в 2000 году она была назначена Послом доброй воли ЮНЕСКО.
Кардинале была супругой известного продюсера Франко Кристальди, а в последние десятилетия её спутником жизни был режиссёр Паскуале Сквитьери. У актрисы остались дочь и сын.
Познавательная литература
"Из жизни насекомых"
(см.соотв пояснения дерматолога)
Ц.Н.!
Один из самых
приметных к/ф 60х —
"Рокко и его братья".
(см соотв статью Вики.)
-грустно...: одна из актрис той поры, когда выделяли женщин под стать восхитительного кумира, а не безликой куклы;
?
Красивая актриса, таких сейчас не делают, RIP