Фонд кино огласил список фильмов, которым будет оказана господдержка
Пресс-служба Фонда кино огласила списки фильмов, которым будет оказана господдержка, пишет "Российская газета".
В первый список вошли компании - лидеры отечественного производства. Субсидии получат 15 фильмов:
- "Аленький цветочек",
- "Ангелы Ладоги",
- "Весельчак У",
- "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой",
- "Дед",
- "Как Иван в сказку попал",
- "Колобок",
- "Неандерталец",
- "Незнайка",
- "Приключения Старика Хоттабыча",
- "Рождение империи",
- "Садко",
- "Снегурочка",
- "Холоп 3",
- "Чудо-Юдо".
Второй список - компаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства. В него вошли 17 фильмов:
- "99-й",
- "Айза - 17",
- "Аты-баты, шли солдаты!",
- "И я побежал",
- "Кумпарсита",
- "Левша",
- "Малыш",
- "Метель",
- "Один на всех",
- "Отель "У Погибшего Альпиниста",
- "Падший",
- "Санькя",
- "Чёрный шёлк",
- "Шторм",
- "Шум времени",
- "Умка",
- "Щелкунчик".
Все эти фильмы мы увидим в ближайшие годы - в первую очередь в кинотеатрах страны на больших экранах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хоттыбыча нужно политизировать.
Сделать такого зловещего иранского аятоллу с атомной бонбой .
Евреи Голливуда будут в восторге,мб.Оскара дадут
Снова старая песня - Партия лучше знает,чего народу надо.
а что-нибудь своё не могут снять ??
/////////////////
Камышовый рай.
а не надо их поддерживать- они сами "ходят" !!
это- классика и не нуждается ни в гос ни в навоз-поддержке.
(кроме сянька, конечно).
а где Утомленные михалковым?