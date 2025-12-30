Фонд кино огласил список фильмов, которым будет оказана господдержка

Пресс-служба Фонда кино огласила списки фильмов, которым будет оказана господдержка, пишет "Российская газета".

В первый список вошли компании - лидеры отечественного производства. Субсидии получат 15 фильмов:

  1. "Аленький цветочек",
  2. "Ангелы Ладоги",
  3. "Весельчак У",
  4. "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой",
  5. "Дед",
  6. "Как Иван в сказку попал",
  7. "Колобок",
  8. "Неандерталец",
  9. "Незнайка",
  10. "Приключения Старика Хоттабыча",
  11. "Рождение империи",
  12. "Садко",
  13. "Снегурочка",
  14. "Холоп 3",
  15. "Чудо-Юдо". 


Второй список - компаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства. В него вошли 17 фильмов:

  1. "99-й",
  2. "Айза - 17",
  3. "Аты-баты, шли солдаты!",
  4. "И я побежал",
  5. "Кумпарсита",
  6. "Левша",
  7. "Малыш",
  8. "Метель",
  9. "Один на всех",
  10. "Отель "У Погибшего Альпиниста",
  11. "Падший",
  12. "Санькя",
  13. "Чёрный шёлк",
  14. "Шторм",
  15. "Шум времени",
  16. "Умка",
  17. "Щелкунчик".


Все эти фильмы мы увидим в ближайшие годы - в первую очередь в кинотеатрах страны на больших экранах.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2025, 22:03
    Гость: Может

    Хоттыбыча нужно политизировать.
    Сделать такого зловещего иранского аятоллу с атомной бонбой .
    Евреи Голливуда будут в восторге,мб.Оскара дадут

  4. 30.12.2025, 16:43
    Гость: сергей-57

    а не надо их поддерживать- они сами "ходят" !!
    это- классика и не нуждается ни в гос ни в навоз-поддержке.
    (кроме сянька, конечно).

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Коллаж © KM.RU
Почему газификация страны свернула не туда. Итоги газовой пятилетки от «Газпрома»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов
© KM.RU, Алексей Белкин
Снова повышение возраста? России предрекли скорый пересмотр многострадальной пенсионной системы
Избранное
Откройте историю заново: Мультимедийный музей Новой хронологии в Ярославле
Глеб Самойлов и The Matrixx, 11 марта, «ГлавКлуб»
«Верховный главнокомандующий вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента. И он им станет – вне всякого сомнения»
Создатели спектакля «Посадник» выявили идеального правителя России
Мотоциклы на все времена: эволюция за ХХ век
Илья Гращенков: «Ключевая проблема демографии – в качестве человеческого капитала»
«Сын России» Икар Лесников. В США офицера обвинили в шпионаже в пользу России
Дом кукол «Космонавтика» (красный винил)
Алексей Горшенев объяснил появление собаки в песне «Короля и Шута» о засилье США
negative zero feat. Субурра «Не выходи из темноты»
Виталий Альшанский: «На роль черта меня благословили в церкви»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации