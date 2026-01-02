«Чебурашка 2» преодолел миллиард рублей за первые сутки проката

11:05 2.01.2026

Продолжение семейного хита «Чебурашка» установило впечатляющий старт в российском кинопрокате. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на экраны 1 января и уже за первые сутки собрал свыше 1 млрд рублей, следует из данных государственной системы учета кинопоказов.

К утру 2 января кассовые сборы картины превысили 1,02 млрд рублей. Существенную долю обеспечили предварительные продажи билетов — более 420 млн рублей, тогда как в день премьеры зрители принесли еще свыше 500 млн. За первый день сеансы посетили более 878 тысяч человек.

Новогодний уик-энд оказался насыщенным и для других релизов. Вместе с «Чебурашкой 2» в прокат одновременно вышли фильмы «Простоквашино» и «Буратино». По состоянию на 2 января их сборы составили около 463 млн и 455 млн рублей соответственно.

Дмитрий Дьяченко ранее снял и первую часть «Чебурашки», которая стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. Картина, вышедшая в январе 2023 года, к началу 2025-го собрала более 6,7 млрд рублей.

Сюжет продолжения вновь сосредоточен на приключениях Чебурашки и его друга Гены. В актерском составе — Ольга Кузьмина, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и Ева Смирнова.