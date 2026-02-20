Актер Эрик Дейн скончался спустя год после постановки диагноза ALS

09:16 20.02.2026

В возрасте 53 лет ушёл из жизни американский актёр Эрик Дэйн. По данным его представителей, он умер 19 февраля после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (ALS). Рядом с ним в последние часы находились родные.

О своем диагнозе актёр сообщил весной прошлого года. С тех пор он не только проходил лечение, но и открыто говорил о болезни, поддерживая людей с таким же диагнозом и участвуя в общественных инициативах. В последние месяцы он участвовал в публичных обсуждениях и виртуальных панелях, делясь своим опытом и поддерживая других людей, столкнувшихся с ALS.

Широкой аудитории Дэйн запомнился по роли Марка Слоана в сериале «Анатомия страсти», а также по работе в проекте «Эйфория». В его фильмографии — «Люди Икс: Последняя битва», «Марли и я», «День святого Валентина», «Зачарованные» и другие картины.

Эрик Дэйн оставил после себя двух дочерей — Билли и Джорджию, а также супругу Ребекку Гейхарт. Семья выразила благодарность поклонникам за поддержку и попросила о сохранении приватности в этот сложный момент.