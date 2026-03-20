Умер актер Чак Норрис

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщила его семья.

"С глубокой скорбью наша семья сообщает, что наш любимый Чак Норрис внезапно ушел из жизни вчера утром (в четверг. — Прим. ред.). Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой", — говорится в публикации на странице артиста в соцсети.

Накануне портал TMZ сообщил, что Норриса госпитализировали на Гавайях. По данным источников, актер тренировался на острове, разговаривал по телефону с другом, был в хорошем расположении духа и даже шутил, однако вскоре ему потребовалась немедленная медицинская помощь, пишет РИА Новости.

Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в Оклахоме. Получил известность как исполнитель ролей в различных боевиках, в частности, в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Норрис имел черный пояс по нескольким видам боевых искусств.