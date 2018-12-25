Ани Лорак заподозрили в новом романе с известным режиссером

11:02

Внезапная новость об измене Мурата Налчаджиоглу шокировала поклонников, многие из них просто не поверили, что идеальный брак Ани Лорак может обернуться разводом

Однако, 24 декабря в киевском суде началось первое заседание по бракоразводному процессу Ани Лорак с ее супругом Мурат Налчаджиоглу.



Фото @anilorak via Instagram

Предполагается, что сам развод будет очень коротким, ведь еще два месяца назад звездная пара договорились и о том с кем останется единственная дочь София, и как будет разделено совместно нажитое имущество и бизнес. При этом, сами супруги в Шевченковский суд не явились, их интересы представляли адвокаты.

А быть может не хотели сильнее бередить душу, ведь с момента обнародывания измены супруга звезды прошло не так много времени. Надо отметить, что в душе каждый из участников этой семейной драмы сильно переживал.

Турецкий муж певицы признавался, что ему очень непросто и рад, что его поддерживали родные из-за рубежа, сама Ани Лорак пыталась забыться в работе. Она провела большой гастрольный тур и стала участником жюри нового "Голоса". Кроме того, исполнительница перевезла дочку в свою квартиру в Москве, где, к слову, на днях похвасталась красивой и совместно украшенной елкой.

Правда, поклонники уже предположили, что развод иногда бывает к лучшему и быть может он станет тем катализатором, который позволил и разрешит другим мужчинам проявить внимание к красавице- звезде.

Так, например, на днях режиссер Олег Бондарчук выложил в Сеть совместное фото с Каролиной (настоящее имя Лорак). Многие подписчики заподозрили давних друзей в романе, ведь они знают друг друга так давно. Краткая подпись под фото лишь «подкрепляет» предположение поклонников о начале нового романа певицы - «Снова вместе, снова рядом». Сама певица ответила на это смайликом- сердечком.

К слову, на днях певица дала большое интервью журналистам, где рассказала, как много жертвовала и чем поступалась, чтобы сохранить семью.

Певица впервые осознала, что не нужно удерживать отношения, у которых нет будущего. Если все рушится, надо уходить.

«Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет — то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка, — уверена Лорак. — Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: «Отпускаю. Прощаю. Благодарю». Если произнести их от сердца, изменится восприятие событий и людей... Я не впускаю в него никого и ничего, что может его сломать. Оставляю только положительные эмоции и правильных людей — тех, кто со мной на одной волне. Нельзя терпеть то, что разрушает нас".

Текст: Ольга Антонова