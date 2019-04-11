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Американский канал отказался транслировать «Евровидение-2019»

15:46 11.04.2019
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Музыкальный конкурс «Евровидение-2019», скорее всего, не увидят в США.

Относящийся к холдингу Viacom телеканал Logo, в последние три года транслировавший финал «Евровидения» в США, не планирует транслировать шоу в 2019 году, сообщает Газета.ру

Канал Logo впервые официально показал «Евровидение» американскому зрителю в 2016 году, прошлогоднюю трансляцию на канале посмотрели 74 тыс. зрителей — на 10 тыс. больше, чем в 2017 году.

На данный момент непонятно, сможет ли претендовать на трансляцию другой американский бродкастер. Также певица Мадонна подтвердила участие в «Евровидении» — она споет две песни в качестве гостьи мероприятия.
 

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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