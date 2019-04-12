Скончался лидер культовой группы «Соломенные Еноты» Борис Усов

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Создатель культовой московской панк-группы «Соломенные Еноты» Борис Усов, носивший в последние годы фамилию жены Белокуров, умер 11 апреля на 49-м году жизни.

Причина смерти музыканта не объявлена, однако известно, что он страдал синдромом Корсакова. «Соломенные Еноты» были основаны в 1992 году. За 15 лет существования команда выпустила порядка двух десятков альбомов. Официально изданы из них лишь два – «Итог – революция» и «Дневник Лили Мурлыкиной» (2017).

«Соломенные Еноты» объявили о своем распаде 20 сентября 2007 года на концерте памяти рок-барда Александра Непомнящего. «С лидером "Соломенных Енотов" Борисом Усовым меня познакомил Александр Непомнящий, - вспоминает лидер ивановской группы «План ОМ» Константин Шаронин. – Зашел я в августе 2002-го в книжный магазин «Мысль», а там Сашка с каким-то человеком в очках. В общем встреча была теплой и Непомнящий мне долго втирал, что это великий Боря Усов и что сегодня у Полиграфа будет концерт. Впечаталось в память.. Навсегда. Собственно, это была моя единственная встреча с Усовым. Я тогда , к стыду своему, не слышал этой крутейшей группы. А потом слушал. Много. Вдумчиво. И, когда не стало Сашки, то каждый раз слушая Усова я вспоминал и Сашку.. Как-то они в моем сознании сплелись... Сегодня Борис умер. Царствие Небесное».

Кроме того, Белокуров был кинокритиком . В этом качестве он печатался в газете «Завтра» и был ведущим автором журнала «Мир индийского кино». В 2009-м выпустил биографическую книгу «Супер звезды Болливуда. Митхун Чакраборти. Наследник из Калькутты».

Кроме того, Усов выпускал самиздатовские журналы «Шумелаъ Мышь», «Связь Времён» и «Мир искусств».

