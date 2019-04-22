Таисия Краснопевцева «Лодочка»

Исполнитель: Таисия Краснопевцева, Название: «Лодочка», Стиль: фолк, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Кажется, у Таисии Краснопевцевой не было ни единого шанса кем-то стать кроме, как фолк-певицей. Фамилия обязывала выводить аутентичные рулады ладно и складно, а мама, создавшая ансамбль «Веретенце» под старшую сестру Таи Олю, сделав обеих девочек его солистками.

Шли годы, Краснопевцева в итоге начала сольную карьеру, но неприятие советских штампов и присущего той эпохе антирелигиозного дурмана в итоге в ней возобладали и на этом пути. Таисия записывала песни, не имеющие ничего общего с «разлюли-малиной» аляповатых самодеятельных коллективов. Поворотным стал момент, когда четыре года назад в фильме «Находка» прозвучала в ее исполнении песня «Лодочка», не оставившая равнодушными ни русских, ни украинцев, ни даже татар (последние оставляли растерянные отзывы в духе «я мусульманин – что со мной не так?»).

Альбом «Лодочка» демонстрирует и самобытность, и, если так можно выразиться, самостийность певицы. Со всеми поставленными задачами Краснопевцева предпочитает справляться сама, то исполняя песни а капелла, то используя в качестве сопровождения колесную лиру, кугиклы или поющую чашу. Коллега певицы по группе Farlanders Сергей Калачев лишь записал в нескольких вещах партии шестиструнного безладового инди-баса.

Когда поет Краснопевцева, просыпается генетическая память, сельские труженики забывают о своих сиюминутных проблемах, разверзаются небеса, а праведники приостанавливают свое шествие в рай. Ее голос кажется идеально настроенным камертоном для настройки русской души к постижению всего сущего. Темы песен не важны: в приоритете общее ощущение полета над бездной и присутствия ангельских сил за первым углом. Прозрения Краснопевцевой феноменальны: так, она исполняет духовный стих «Спи, Иисусе», будто он одновременно повествует о Рождестве и Распятии.

После такого кто-то отважится возразить на то, что в песнях Краснопевцевой есть все необходимое для русского человека?