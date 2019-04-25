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Группа «ЛЮБЭ» и «Фабрика» посвятили клип Крымскому мосту

13:24 25.04.2019
Группа «ЛЮБЭ» и «Фабрика» посвятили клип Крымскому мосту
Группа «Любэ». Фото с сайта lubeh.matvey.ru
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Команда Николая Расторгуева «ЛЮБЭ» и группа «Фабрика» представили совместный видеоклип «По мосту».

Ролик примечателен тем, что в нем в выгодном свете представлен Крымский мост. «Группа «ЛЮБЭ» представила композицию «По мосту». Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив. На песню снят видеоклип. Он доступен в социальных сетях музыкального коллектива», — сообщили РИА Новости в инфоцентре «Крымский мост».

В клипе можно увидеть красивейшие панорамные съемки Крымского моста. Авторы песни — композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. «Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце — красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых… Крымский мост — сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту», — рассказал солист группы Николай Расторгуев.

Темы: Музыка
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 18:28
Гость: Оллес

Все бы ничего,но сама песенка - редкая бездарь...
25.04.2019, 16:43
Гость: Slavin

Помнится, Матвиенко с какой-то отвратительной иронией рассказывал своему буржуазному собеседнику то ли на радио, то ли на ТВ, как он примерял на себя тему патриотического комбата. После этого я перестал воспринимать его "русские" песенки как что-то искреннее и органичное. Вот и сейчас - заказуха про "Крымский мост", видимо, щедро одобренная тяжелым мешочком с пиастрами. Кроме того, две девахи из его "Фабрики" несколько лет тому назад красовались на каком-то откровенном сайте - сидя, с растопыренными ногами, так, чтобы мать-природа была видна во всей красе. Полагаю, без инициативы продюсера подобная фотосессия, похожая на витрину с товарами (а там было еще много фигур с именами), состояться не могла. Вот и получается реальное фото милого композитора: в одной руке флаг родной, в другой - снятые с подопечной девки трусы. Потому эта песенка на нужную тему, блеклая и немелодичная, вызывает не только тоску, но и отвращение.
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