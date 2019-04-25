Группа «ЛЮБЭ» и «Фабрика» посвятили клип Крымскому мосту

13:24

Команда Николая Расторгуева «ЛЮБЭ» и группа «Фабрика» представили совместный видеоклип «По мосту».

Ролик примечателен тем, что в нем в выгодном свете представлен Крымский мост. «Группа «ЛЮБЭ» представила композицию «По мосту». Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив. На песню снят видеоклип. Он доступен в социальных сетях музыкального коллектива», — сообщили РИА Новости в инфоцентре «Крымский мост».

В клипе можно увидеть красивейшие панорамные съемки Крымского моста. Авторы песни — композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. «Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце — красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых… Крымский мост — сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту», — рассказал солист группы Николай Расторгуев.