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Туркменский президент зачитал с внуком рэп про коня

14:08 29.04.2019
Туркменский президент зачитал с внуком рэп о реальном коне
Гурбангулы Бердымухамедов. Стоп-кадр

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов исполнил 28 апреля рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года.

Туркменский президент выступил с собственным произведением на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе, сообщает РИА Новости. Композитором выступает внук правителя Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал президенту.

Текст повествует о том, что жеребенок Ровач является провозвестником благополучия для всей страны и источником вдохновения. Исполнять рэп для эксцентричного восточного политика не в новинку.

В июле 2018 года глава государства и его внук исполнили композицию «Спортивный Туркменистан». И тогда автором текста был президент, а музыку написал внук.

Темы: Туркменистан, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Праздники в России и за рубежом
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29.04.2019, 15:30
Гость: Нерон

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