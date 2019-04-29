Туркменский президент зачитал с внуком рэп про коня

14:08

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов исполнил 28 апреля рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года.

Туркменский президент выступил с собственным произведением на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе, сообщает РИА Новости. Композитором выступает внук правителя Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал президенту.

Текст повествует о том, что жеребенок Ровач является провозвестником благополучия для всей страны и источником вдохновения. Исполнять рэп для эксцентричного восточного политика не в новинку.

В июле 2018 года глава государства и его внук исполнили композицию «Спортивный Туркменистан». И тогда автором текста был президент, а музыку написал внук.