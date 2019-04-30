«Адаптация» спела на последнем концерте о переименовании казахской столицы

Последний концерт группы «Адаптация» в Москве прошел в клубе «Театръ» 26 апреля

Мероприятие под кодовым названием «последний концерт» успело стать для жителей России вполне привычным аттракционом. Только за последние лет десять распалось множество известных групп, каждая из которых считала своим долгом отправляться «на посошок» в затяжной тур с прощальной программой. Как правило, эти концерты ничего не добавляют к тому, что музыкантами было сделано раньше. Ну да, энергично и профессионально, но атмосферу поминок при этом никто не отменял. А разве станет кто-то в здравом уме и твердой памяти посещать поминки по собственной прихоти?

«Адаптация» все сделала принципиально по-иному. Во-первых, никаких помпезных туров. Тем, кто хотел попрощаться, пришлось ехать на большие электрические концерты в Москву и Питер. Во-вторых, на этих выступлениях в первый и последний раз звучал целиком совсем свежий альбом «Оруэлл». И, в-третьих, на концертах не было никакого поминального угара, ведь они служили своеобразным напутствием в адрес СВОИХ.

Несмотря на внушительную протяженность последних концертов (33 песни!), они не носили ретроспективного характера. Ермен Ержанов, Вадим Курылев, Ибрагим Джанибеков и вернувшийся к обязанностям басиста Сергей Буренков предпочли сосредоточиться на узловых моментах творчества «Адаптации». Анонсы обещали, что первое отделение будет посвящено «Оруэллу», и это сбылось. Тем не менее, начал Ермен все же с трех своих знаковых песен «Мой город будет стоять», «Остановите войну» и «Между любовью и ненавистью», дающих идеальный ответ на вопрос «что же делать тем… кто по-прежнему просто тащится и в ладах со своею совестью?». Вывод был очевиден: чтить свои корни, но не зацикливаться на них; не допускать агрессии, но и не застревать в елейном благолепии.

На первой же песне с «Оруэлла» «1.9.8.4» к участникам «Адаптации» присоединился саксофонист Сергей Летов. Новые песни красноречиво свидетельствовали о том, насколько изменились приоритеты у «Адаптации» на финальной стадии ее развития. Если раньше Ермен Анти казался закрытым человеком, а его песни славились некоторой отстранённостью, то теперь одной из самых частотных понятий пластинки стало слово «искренность». Ермен же походил на партизана, который сообщал поклонникам самое важное, прежде, чем уйти на ответственное спецзадание. Куда и зачем – неважно, поэтому и настойчивые просьбы зрителей сыграть «Уходим в леса» остались без ответа. Всё остальное прозвучало в полном объеме.

Второе отделение стартовало с песни «Живой», дающей понять, что музыканты уходят отнюдь не потому, что устали или выдохлись. Доказательством тому служил целый блок песен с альбома «Цинга» («Лето любви», «Слово и дело», «Цинга», «Вся мощь и бессилие»), с которых и началась история этого состава и которые звучали так же отшлифовано и безудержно, как 5 лет назад. «Бессилие» же демонстрировала отнюдь не группа, а один из поклонников, который вылез на соответствующей песне на сцену, вдоволь напрыгался, но так и не решился на полноценный стейдждайвинг. На «Панки, хой!» его примеру последовали и другие ребята, воплощая собой строчку «веселилась до усрачки во дворе детвора».

Нам будет очень не хватать «Адаптации». Кто еще, как не она, приобщит нас к нынешним казахским реалиям. «И охота бедным в Нур-Султан или Париж, а вот Актюбинск, Уральск, Оренбург – вот это престиж!» - внезапно спел Ермен в «Кайфа больше нет», переиначив не только Юрия Шевчука, но и себя, прежнего. И сразу стало понятно, что нынешний статус казахской столицы он соотносит с местным истеблишментом, ментально противопоставляя ее «негламурному» Актюбинску. Еще одним противовесом Нур-Султану стал герой народных сказок Алдар Косе, которого Ермен окрестил «Робин Гудом казахских степей».

Отдача была полной. Ермена не отпускали, он выходил вновь и вновь даже после контрольного выстрела в виде песни «Встретимся» и не скупился на сердечные благодарности за все эти годы тем, кто выбрался на концерт, приехал из других городов и вообще сделал так, чтобы на протяжении 27-ми последних лет «было весело и интересно»!

