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Киркоров выступил против Пугачевой в скандале с шоу «Голос»

19:23 2.05.2019
Микелла Абрамова в финале шоу

Российский певец Филипп Киркоров решил поддержать дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, которая подверглась резкой критике после победы в проекте «Голос. Дети».

На праздновании своего 52-летия Киркоров выступил с речью перед аудиторией, обратившись к детям Елены Север и Владимира Киселева, которые занимаются музыкой. Он привел в пример дочь Алсу.

«Посмотрите, что произошло с дочкой Алсу Микеллой. Ведь девочка эта – не самая плохая певица. Но вот посмотрите на ее примере, что творят с детьми известных людей и их родственниками», – приводит слова артиста ВЗГЛЯД.

Ранее певица Алла Пугачева решила утешить детей, которые проиграли в шоу «Голос» дочери Алсу Микелле Абрамовой, и сводила их в ресторан. Там она вручила им награду своего имени. Позже Светлана Лобода показала видео со встречи Пугачевой с детьми.

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие сочли ее первое место незаслуженным, в том числе представители российской эстрады.

Темы: Музыка
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Комментарии читателей
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02.05.2019, 22:47
Гость: Гость

Ну и что же с ней такое творят? Говорят, что у Нино голос лучше? Что Ержан талантливее нее? Что в финале ее бэк-вокалистки вытягивали? Что за нее голосовали на возмездной основе рабочие Авиаавтоматики? Что мошенничество - это плохо, а воровать чужую победу - аморально? Что невозможно ни купить, ни украсть, как нефть или деньги, ни восхищение, ни любовь, ни уважение? Ну да, травля, непереносимая, просто пытка услышать правду про себя.
02.05.2019, 22:25
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

«...посмотрите на ее примере, что творят с детьми известных людей и их родственниками». О как, значит!
Филипп Бедросович, а не приходило ли Вам в голову, что ЭТО творят тож известные люди, и даже может среди них Ваши друганы имеются? Вам ведь,Филипп Бедросович, уже полтос с хвостиком, а Вы до сих пор не вкурили ЧТО творят сии «люди» с детьми неизвестных им людей? Может в росте Вашем дело, а? Ну тогда простительно. Но мне почему-то кажется, что дело в Вашем лицемерии.
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