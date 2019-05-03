Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

16:26

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского". Решение запретить Лепсу въезд в Литву подписал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

"С учетом предложения министерства иностранных дел мы подтверждаем, что министр внутренних дел Эймутис Мисюнас во вторник подписал указ, которым принято решение не разрешать этому лицу въезд в Литовскую Республику", - цитирует агентство слова представителя главы МВД по связям с общественностью Евы Дирмайте.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал, что Лепса предложено внести в "публичный список нежелательных лиц". Как он отметил, "то, что инкриминируется ему в США, является достаточной причиной внесения и в наши списки".

Ранее включить Лепса в так называемый "черный список" предлагали три члена Сейма - Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас. В последний раз певец выступал в Литве в конце марта.

В конце апреля посольство России в Вильнюсе сообщало, что следит за ситуацией с возможным запретом Лепсу на въезд в Литву.

"В случае, если совет МИД Литвы по Лепсу сработает, то нам тоже придется подключать фантазию для рассмотрения вопросов по выдаче виз литовским деятелям культуры и искусства, которые, заметим, в немалом количестве гастролируют в нашей стране, - говорилось в фейсбуке дипмиссии. - Пусть потом никто не обижается и благодарит своих дипломатов".

В 2013 году Лепс был внесен в "черный список" Минфина США по подозрению в связях с преступной группировкой "Братский круг".

В 2011 году президент США отнес этот синдикат к числу "существенных транснациональных организованных преступных группировок" и поручил Минфину "подрывать и воспрещать их глобальные криминальные операции".

Григорий Лепс также включен в "черные списки" Украины и Израиля.