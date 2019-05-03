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Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

16:26 3.05.2019
Григорий Лепс
© KM.RU, Наталья Ступникова
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Популярный российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского". Решение запретить Лепсу въезд в Литву подписал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

"С учетом предложения министерства иностранных дел мы подтверждаем, что министр внутренних дел Эймутис Мисюнас во вторник подписал указ, которым принято решение не разрешать этому лицу въезд в Литовскую Республику", - цитирует агентство слова представителя главы МВД по связям с общественностью Евы Дирмайте.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал, что Лепса предложено внести в "публичный список нежелательных лиц". Как он отметил, "то, что инкриминируется ему в США, является достаточной причиной внесения и в наши списки".

Ранее включить Лепса в так называемый "черный список" предлагали три члена Сейма - Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас. В последний раз певец выступал в Литве в конце марта.

В конце апреля посольство России в Вильнюсе сообщало, что следит за ситуацией с возможным запретом Лепсу на въезд в Литву.

"В случае, если совет МИД Литвы по Лепсу сработает, то нам тоже придется подключать фантазию для рассмотрения вопросов по выдаче виз литовским деятелям культуры и искусства, которые, заметим, в немалом количестве гастролируют в нашей стране, - говорилось в фейсбуке дипмиссии. - Пусть потом никто не обижается и благодарит своих дипломатов".

В 2013 году Лепс был внесен в "черный список" Минфина США по подозрению в связях с преступной группировкой "Братский круг".

В 2011 году президент США отнес этот синдикат к числу "существенных транснациональных организованных преступных группировок" и поручил Минфину "подрывать и воспрещать их глобальные криминальные операции".

Григорий Лепс также включен в "черные списки" Украины и Израиля.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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03.05.2019, 23:00
Гость: Скептик

Хочется начать с цитаты из бессмертного романа Джозефа Хеллера «Уловка-22»:
"...к занятиям проявляли интерес еще несколько человек, и, когда Клевинджер и капрал имели неосторожность спросить, есть ли вопросы, вопросы так и посыпались – один интереснее другого.
– Испания – это кто?
– Для чего Гитлер?
– А правильно – это когда?
– Где был тот сутулый старик с белой как мел физиономией, которого я, бывало, называл Папашка, когда рухнула карусель?
– Какие козыри объявили в Мюнхене?
...
Все это прозвучало одно за другим, и тогда Ессарян задал свой вопрос, на который не может быть ответа:"
и тут мы поставим свой вопрос:
"А Лепс - это куда?"
03.05.2019, 19:58
Гость: Massachusetts

Задолбали рекламой на НТВ Америка эти все шоумены не вылезающие с 1го канала и постоянно желающие давать концерты в (неневистной) америке. И кто их в США только смотрит это убожество.
03.05.2019, 18:37
Гость: ВВВ

А кто такой Лепс, чтобы всем рассказывать что ему что-то там запрещено?
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