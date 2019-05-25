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«Кенгуру», 28 мая, «Китайский Летчик Джао Да»

14:22 25.05.2019
«Кенгуру». Фото с официальной страницы Ника Рок-н-Ролла ВКонтакте
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Концерт посвящённый 30-летию «КЕНГУРУ», легендарной Пензенской группы, состоится в клубе «Китайский Летчик Джао Да» 28 мая

В концерте примут участие: Ник Рок-н-Ролл & AzZzA, Фрикинг Аут, Planck, Юлия Теуникова. Выступление состоится на главной сцене клуба.

«Кенгуру» — советская и российская музыкальная группа, основанная в 1989 году в Пензе. Определить жанр, в котором играет группа, крайне затруднительно. Артемий Троицкий охарактеризовал его как «новое русское регги», хотя даже когда «Кенгуру» играет регги, в нём явно доминируют среднеазиатские мотивы. Вообще же даже в рамках одного концерта могут исполняться вещи в самых причудливых жанрах — от городского романса и фолка до психоделического рока и ска.

Творческий расцвет группы пришёлся на начало 1990-х — время активных тусовок, клубной деятельности, бесконечных поездок по фестивалям в России и на Украине. Тысячи людей по всей стране насвистывали навязчивые мотивы с распространявшихся с неимоверной быстротой магнитоальбомов группы. Для многих «Кенгуру» так и осталась яркой приметой «ностальгических девяностых», однако коллектив существует и поныне, давая от пяти до десяти концертов в год, не считая закрытых выступлений.  

Начало в 20.00.
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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