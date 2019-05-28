Дельфин устроил блуждания в потемках души

Дельфин сыграл концерт 23 мая в клубе «16 Тонн»

«Мой май – боль моя», спел когда-то Дельфин в песне «Июнь». Умение делиться болью – одно из самых сильных его сторон. Поэтому бывает экзистенциально важно услышать Дельфина именно в этом месяце. Обычно на май граждане планируют начало дачного сезона. Но габариты уютного клуба «16 Тонн» для Дельфина все равно тесны. Так что забивать сразу два концерта один за другим в этой ситуации – единственно верное решение.

Не знаем, как насчет второго концерта 25 мая, но двумя днями раньше Дельфин представил в «Тоннах» более-менее камерную программу. В последние годы он тяготеет к музыкальному минимализму, с чем связаны довольно частые ротации состава. На концерте 23 мая барабанщик Василий Яковлев был на месте, а вот вместо гитариста Игоря Бабко играл клавишник. Сам Дельфин скромно занял место с края сцены за процессором.

Начав с инструментального номера, Дельфин сразу же взял курс в «Небе» на кровоточащую исповедальность («скажи, когда из этой мглы ты сможешь вызволить меня»). Мальчик Кай взывал к своей далекой Герде, но ответа не получал («ты ко мне поспеши, будь быстрее, чем мгла»). Синие, зеленые, розовые, фиолетовые лучи сновали по сцене. Но не было среди них тех, которые могли бы осветить потемки души, в которых блуждал герой Дельфина.

Песни из предпоследнего альбома «Она» шикарно монтировались с материалом диска «Звезда» - некой константы живых выступлений Дельфина на протяжении пятнадцати лет («Облака», «Романс», «MDMA» и др.). Сама «Звезда» - один из эмоциональных апогеев концерта. «Кинематографические» клавиши, полупрозрачная дымка на сцене и желтые лучи, прослеживающие траекторию падающей звезды, доводили зрителей до экстаза.

В этой тотальной рефлексии не было места прямолинейным инвективам из прошлогоднего альбома «442». Однако несколько песен оттуда Дельфин все же исполнил. Особенно уместной показалась композиция «660» о блуждающем в рождественском парке мертвом мальчике, которая навевала ассоциации с фильмом «Нелюбовь». А в «744» произвела впечатление театральная пауза, позволившая Дельфину глубоко вздохнуть – и продолжить затем свои нелицеприятные наблюдения.

Песни из четырех первых альбомов Дельфин сейчас практически не исполняет. Однако напоследок он всё-таки исполнил «Последнее слово» из своей дебютной пластинки «Не в фокусе», что делает нечасто. Нервно брошенный вверх бубен поставил жирную точку в этом

Сет-лист коцнерта Дельфина 23 мая

- инструментальная композиция

1. Небо

2. Помни

3. Облака

4. Рябиновые птицы

5. Звезда

6. 744

7. Романс

8. MDMA

9. 660

10. Крики

11. 612

12. 6:30

13. Город

14. Серебро

15. Весна

16. Тоска

17. Надо

18. Запись

19. Последнее слово

