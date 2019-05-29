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Возрожденный ВИА «Пламя» напомнил о подвиге у деревни Крюково

17:25 29.05.2019

Возрождение ВИА «Пламя» состоялось на вечеринке в клубе «Антон Палыч» 28 мая.

Возвращение группы к активной творческой деятельности произошло по инициативе певицы Юлии Ариничевой, которая до этого несколько лет сотрудничала с экс-вокалистом «Пламени» Станиславом Черемухиным. Ариничева стала вокалисткой обновленного ансамбля, а с нею выступают прославленные советские музыканты. Например, клавишник Вячеслав Синегубов известен как участник ВИА «Верные друзья», работавший с самим Валерием Ободзинским.

На концерте ВИА «Пламя» исполнил такие свои знаковые песни, как «Не надо печалиться», «Мир не прост», «На дальней станции сойду» (последняя уже больше известна новому поколению меломанов в неподражаемом исполнении «Гражданской Обороны»). Естественно, не обошлось и без главной визитной карточки «Пламени» - «Снег кружится». Несмотря на 30-градусную жару за окном, организаторы сумели создать зимнее настроение, распылив из специальной пушки по залу блестки-снежинки.

Перед песней «Школьное окно» музыканты сказали, что посвящена она тем годам, которые обычно осознаются людьми как непростые, но потом вспоминаются с ностальгией. Композиция «Мой адрес – Советский Союз», без которой не обходится ни один концерт «Пламени», дала повод Вячеславу Синегубову вспомнить о славных вехах СССР: освобождение Европы от красно-коричневой чумы, строительство Днепрогэс, мирный атом и первый человек в Космосе.

Героическую «У деревни Крюково» «Пламя» почему-то не сыграли, представив вместо нее мини-фильм о подвиге, легшем в ее основу. Закадровый голос рассказал о битве 7 декабря 1941 года, которую маршал Рокоссовский окрестил «новое Бородино» и построенном на ее месте в 1974 году монументе.

Песни «Пламени» прозвучали во вполне аутентичном в виде, но с некоторыми уместными новациями. Так в «Идет солдат по городу» участники ансамбля скандировали «Идет солдат! Идет вперед». А в «Увезу тебя я в тундру» вставили небольшой фрагмент из песни «Лесной олень».

Под занавес Юлия Ариничева объявила об учреждении премии ВИА «Пламя» для талантливых ансамблей, вручение которой состоится уже этой осенью

Фото предоставлено организаторами концерта

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 21:35
Гость: Оллес

Да,известный.Но у меня не возникает желания собрать,скажем пару-тройку старых собутыльников и приятельниц,и назваться,допустим "Возрожденный Ариэль" :)
29.05.2019, 20:19
Гость: ВВВ

Вы, наверное, человек известный в советском музыкальном мире? В какой группе играли? Аракс, Поющие Гитары, Ансамбль Дружба, может у Давида Голощёкина?
29.05.2019, 19:58
Гость: Оллес

А при чем тут вообще давно забытый ансамбль Пламя ?Кто ЭТИ люди ???
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