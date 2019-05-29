Возрожденный ВИА «Пламя» напомнил о подвиге у деревни Крюково

17:25

Возрождение ВИА «Пламя» состоялось на вечеринке в клубе «Антон Палыч» 28 мая.

Возвращение группы к активной творческой деятельности произошло по инициативе певицы Юлии Ариничевой, которая до этого несколько лет сотрудничала с экс-вокалистом «Пламени» Станиславом Черемухиным. Ариничева стала вокалисткой обновленного ансамбля, а с нею выступают прославленные советские музыканты. Например, клавишник Вячеслав Синегубов известен как участник ВИА «Верные друзья», работавший с самим Валерием Ободзинским.

На концерте ВИА «Пламя» исполнил такие свои знаковые песни, как «Не надо печалиться», «Мир не прост», «На дальней станции сойду» (последняя уже больше известна новому поколению меломанов в неподражаемом исполнении «Гражданской Обороны»). Естественно, не обошлось и без главной визитной карточки «Пламени» - «Снег кружится». Несмотря на 30-градусную жару за окном, организаторы сумели создать зимнее настроение, распылив из специальной пушки по залу блестки-снежинки.

Перед песней «Школьное окно» музыканты сказали, что посвящена она тем годам, которые обычно осознаются людьми как непростые, но потом вспоминаются с ностальгией. Композиция «Мой адрес – Советский Союз», без которой не обходится ни один концерт «Пламени», дала повод Вячеславу Синегубову вспомнить о славных вехах СССР: освобождение Европы от красно-коричневой чумы, строительство Днепрогэс, мирный атом и первый человек в Космосе.

Героическую «У деревни Крюково» «Пламя» почему-то не сыграли, представив вместо нее мини-фильм о подвиге, легшем в ее основу. Закадровый голос рассказал о битве 7 декабря 1941 года, которую маршал Рокоссовский окрестил «новое Бородино» и построенном на ее месте в 1974 году монументе.

Песни «Пламени» прозвучали во вполне аутентичном в виде, но с некоторыми уместными новациями. Так в «Идет солдат по городу» участники ансамбля скандировали «Идет солдат! Идет вперед». А в «Увезу тебя я в тундру» вставили небольшой фрагмент из песни «Лесной олень».

Под занавес Юлия Ариничева объявила об учреждении премии ВИА «Пламя» для талантливых ансамблей, вручение которой состоится уже этой осенью

Фото предоставлено организаторами концерта