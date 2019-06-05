Участники 25/17 раскрыли причины признания своих песен экстремистскими

19:11

Группа 25/17, балансирующая между рэпом и роком, объявила перерыв в своей гастрольной деятельности.

Последний большой электрический концерт команды состоится 11 июня в Зеленом театре, после чего будет взята большая пауза организации масштабных шоу, сообщили участники коллектива Андрей «Бледный» Позднухов и Антон «Ант» Завьялов на пресс-конференции в НСН 5 июня. По словам музыкантов, они сообщили об этом организаторам, ну а те решили сделать из этого информационный повод. «Если бы мы объявили об этом раньше, то сейчас вся Москва была бы завешана афишами с надписью «Последний концерт».

Упор на прощальном выступлении будет сделан на электрические боевики. Лирики будет по минимуму, зато группа извлечет из загашников раритеты, среди которых – старая переосмысленная песня.

Некоторые песни 25/17 из-за активной патриотической позиции авторов в судебном порядке признаны экстремистскими. Антон Завьялов считает, что дело тут не в самих песнях, а в тех людях, которые постят эти треки порою в своих соцсетях. А Андрей Позднухов предположил, что борясь с экстремизмом, чиновники на местах пытаются выслужиться и оправдать свою зарплату, а «люди в штатском» таким хитроумным способом просто себе «мутят проходки» на концерты группы.

«Мы всегда узнавали об этом постфактум. Не видели ни разу никаких экспертиз. Это обычно карманные эксперты принимают решения, насколько я знаю. Мы как-то особо никогда не расстраивались, всегда относились к этому с юмором, хотя я знаю случаи, когда не просто штрафовали людей за это, а задерживали. Все не очень было весело у этих людей», - рассказал Бледный

Отдыхая от концертов, Андрей Позднухов планирует вернуться к любимой музыки, а Антон Завьялов продолжит писать музыку. Если же группа не придумает ничего принципиально нового в плане идей, то ее концерт 11 июня станет и впрямь последним, и свежих альбомов тоже не последует. В случает же возвращения 25/17 предстанут перед поклонниками уже в ином качестве. Однако осенью группа планирует акустические выступления – в частности, в рамках своего спектакля «Умереть от счастья» и постановки «Обитель. 16 рота» по роману Захара Прилепина.

