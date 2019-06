Алан Парсонс, 10 июня, крокус Сити Холл

02:00

Знаменитый британский композитор, музыкант и режиссер Алан Парсонс выступит с единственным концертом в Москве на сцене Crocus City Hall 10 июня 2019 года

Поклонники мирового рока, прежде всего, ценят творчество Парсонса за вклад в звучание альбомов Beatles «Abbey Road» и Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Но и в рамках собственной группы Alan Parsons Project, и сольного проекта музыкант создал немало композиций, которые опознаются с первых же аккордов и имеют богатый культурный бэкграунд. Так, дебютный альбом Алана Парсонса Alan Parsons Project «Tales of Mystery and Imagination» (1976) был навеян мистическими рассказами Эдгара По. Диск «I Robot» (1977) основывался на фантастических романах Айзека Азимова, а пластинка «Time Machine» (1999) была пронизана мотивом путешествий во времени.

– Алан Парсонс – не только самобытный композитор, но и передовой саунд-продюсер, – рассказал композитор Эдуард Артемьев. – В свое время его музыка произвела на меня огромное впечатление. Главным образом, Парсонс был мне всё же интересен как саунд-дизайнер. Для рок-музыки всегда важна не только собственно игра, но и создание звукового дизайна. Все мы знаем, что Pink Floyd обязан Парсонсу своими самыми узнаваемыми элементами звучания. Слушая его еще в 70-е, я с удивлением для себя отмечал, что он везде разный. В этом плане Парсонс для меня стал настоящим открытием и чудом. Это настоящее окно в другой мир! Отлично помню момент, когда Парсонс представил песню «Time», сделавшую его очень успешным.

Композиция «Time» непременно прозвучит на московском выступлении 10 июня в Crocus City Hall. Войдут в сет-лист и песни из нового альбома Парсонса «The Secret»: «One Note Symphony», «Miracle» (записанная в оригинале с Джейсоном Мразом), «As Lights Fall» и «I Can't Get There From Here».

Примечательно, что долгое время Алан Парсонс отдавал предпочтение сугубо студийному творчеству, а концерты стали регулярными лишь с 1994 года. За 25 лет концертное шоу было отточено до совершенства, специально для него был подготовлен ряд произведений, таких как «Luciferama» (оно также войдет в программу московского концерта).

– Алан Парсонс – очень известная в музыкальных кругах фигура, – считает основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. – Я близко познакомился с его творчеством еще тогда, когда он был саунд-продюсером Pink Floyd. Его записи действительно очень стильные и своеобразные, его почерк – узнаваем. Удивительно, как его мастерство соединилось с рваной и надрывной «пинк-флойдовской» музыкой и дало такой замечательный результат, как «The Dark Side of the Moon». Абсолютно точно, что без Алана Парсонса мы бы совершенно по-другому воспринимали этот альбом!

Позже с удовольствием слушал и его сольные работы. Могу отметить, что в ту пору наибольшее впечатление на меня произвел его альбом «I Robot» – крайне любопытная работа. Конечно, потом я послушал и пластинку «Eye in the Sky», которая открывается знаменитой композицией «Sirius». Меня еще порадовало то, что по тематике песен чувствуется «эзотеричность» Парсонса. Он явно занимался духовным поиском, и это в том числе отражается в его творчестве. В общем, Алан Парсонс – это по-настоящему круто, и замечательно, что он до сих пор выступает со своим проектом.