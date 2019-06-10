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Стас Барецкий станет солистом «Ленинграда» вместо Сергея Шнурова

12:40 10.06.2019
Стас Барецкий станет солистом «Ленинграда»
Фото с сайта kino-teatr.ru

Шоумен Стас Барецкий раскрыл дальнейшие планы группы «Ленинград».

Ранее Сергей Шнуров объявил прощальный тур, а затем – роспуск команды.  Барецкий выступал с «Ленинградом» несколько лет назад, но недавно заявил, что войдёт в новый состав. «Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы. – заявил Барецкий «Собеседнику». – Я нового этапа в жизни не боюсь. Наоборот, всегда за новую движуху. Я хочу вернуть на сцену былой «Ленинград»: рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки. Такого коллектива не хватает нашему народу: сейчас все слишком заболочено и неинтересно. .

Самого Сергея Шнурова Барецкий уличил в излишней цивильности: «Шнур стал более пафосным, чиноположенным. Теперь он – человек искусства, человек элиты. И исполнять песни, которые нужны народу, уже не может. Я, кстати, не удивлюсь, если он будет в Думе заседать. У него все для этого есть! Свое уважение в обществе он заслужил талантом и хорошей наглостью. А вообще Серега всегда любил элиту».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 14:12
Гость: anton

Гордость распирает,когда видешь какие люди есть в российском шоубизнесе с прицелом в госдуму.
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