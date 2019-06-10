Стас Барецкий станет солистом «Ленинграда» вместо Сергея Шнурова

12:40

Шоумен Стас Барецкий раскрыл дальнейшие планы группы «Ленинград».

Ранее Сергей Шнуров объявил прощальный тур, а затем – роспуск команды. Барецкий выступал с «Ленинградом» несколько лет назад, но недавно заявил, что войдёт в новый состав. «Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы. – заявил Барецкий «Собеседнику». – Я нового этапа в жизни не боюсь. Наоборот, всегда за новую движуху. Я хочу вернуть на сцену былой «Ленинград»: рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки. Такого коллектива не хватает нашему народу: сейчас все слишком заболочено и неинтересно. .

Самого Сергея Шнурова Барецкий уличил в излишней цивильности: «Шнур стал более пафосным, чиноположенным. Теперь он – человек искусства, человек элиты. И исполнять песни, которые нужны народу, уже не может. Я, кстати, не удивлюсь, если он будет в Думе заседать. У него все для этого есть! Свое уважение в обществе он заслужил талантом и хорошей наглостью. А вообще Серега всегда любил элиту».

