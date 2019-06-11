Лева Би-2 призвал вернуть понятие Родины в наши души

Премьера фильма Игоря Шмелева «Горизонт событий. Documentary» состоялась в кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля неигрового кино BEAT 9 июня

«Би-2» © KM.RU, Евгений Стукалин

Игорь Шмелев – человек, который отвечал за сценическое воплощение альбома «Горизонта событий». Его стараниями было создано впечатляющее концертное шоу мирового уровня. Гастрольный тур «Горизонт событий» продолжается уже около двух лет, а его кульминацией стал аншлаговый концерт в СК «Олимпийский» осенью 2018-го.

Казалось бы, в информации по альбому «Горизонт событий», недостатка нет. Вышел не только сам альбом, но уже и его концертный CD/DVD релиз с презентации в ВТБ Арена, а также симфоническая версия. Тем не менее, многие нюансы работы «Би-2» как над этой номерной пластинкой, так и над песнями вообще, остаются непонятными. И «Горизонт событий. Documentary» восполняет эти пробелы.

Как и альбом, и выступления в его поддержку, фильм выполнен преимущественно в багровых тонах. Музыканты дают интервью на красном фоне, раскрывая множество интересных подробностей подготовки пластинки. В буклетах альбомов авторами практически всех песен, значатся, как правило, три человека – Лева Би-2, Шура Би-2 и Ян Николенко. Но, как выяснилось, модель будущей песни создает именно Лева.

Сначала фронтмен группы создает музыкальный контраст с текстовой рыбой на условном «исландском языке». Через некоторое время у него появляется каркас текста, который он выносит на утверждение с согруппниками. Причем, если сам Леве приветствует коллективное творчество, то его постоянный соавтор Ян Николенко, напротив, считает, что многие примитивные, на первый, взгляд, находки вокалиста, оказываются гениальными. Например, припев «ля-ля тополя» Лева хотел изменить на что-то «более осмысленное», но Ян его убедил, что лучше оставить тему в таком виде.

При этом Николенко признается, что альбом «Горизонт событий» ему не нравится вообще. В фильме есть забавный эпизод, когда басист Макс Лакмус пытает коллегу: «Ну, неужели «Лайки» или «Виски» тебе не нравятся?». Но Яник лишь привередливо морщится. А песню «Родина» он назвал «чрезмерно лозунговой».

Именно «Родина» вызвала наиболее оживленные дискуссии в обсуждении фильма после его показа. Один зритель задал Леве Би-2 вопрос в лоб, что для него Родина». После долгой паузы певец ответил: «Я хочу, чтобы понятие Родины вернулось в наши души. Но в свете последних событий в стране мы больше уходим в сторону каких-то разговоров о патриотизме, которые нас могут в итоге завести на территорию мрачного фашизма. Лично для меня, Минск – родной город, в Москве я дома, а где моя Родина – я не знаю».

Лева отказался отвечать на вопрос, почему во время исполнения песни «Родина», он ходит по краю сцены и пытливо заглядывает зрителям в глаза. «У меня есть ответ, но я скажу так: смотрю для того, чтобы у людей возник вопрос, зачем я это делаю», - парировал Лева. Можно предположить, что таким образом он спрашивает у поклонников: что для вас Родина, что вы сделали для нее и на какие подлости вы способны, если Родина прикажет?

О подготовке шоу «Горизонт событий» его создатели рассказали в фильме исчерпывающе. Основным генератором идей выступил Шура Би-2, который поставил перед своей командой задачу не копировать мировые образцы и придумать что-то оригинальное. По этой же причине на подвижный вогнутый сценический экран, символизирующий горизонт, транслируется оригинальный видеоряд, а не фрагменты клипов «Би-2», потому что последнее – «слишком дешево».

Один из конструктивных элементов шоу – гигантская надувная утка, летающая по залу во время песни «Детство». Ее тоже придумал Шура Би-2, который однажды позвонил Игорю Шмелеву утром и сказал: «Не спрашивай, почему, но у нас должна летать утка». Первоначально исполинская игрушка должна была пускать пар изо рта, но технически это воплотить не удалось.

Однако это – исключение из правила, потому что на репетициях Шура зорко следит, чтобы всё работало, как часы, и у него сильно портится настроение, если вдруг что-то начинает идти не так. А любое сценическое движение музыкантов синхронизировано с видеорядом покадрово. В этом перфекционизме и заключается одна из причин оглушительного успеха группы «Би-2», который она завоевала абсолютно заслуженно.

