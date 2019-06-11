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Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым

14:23 11.06.2019
Алексей Сафиулин умер
Алексей Сафиулин. Фото с сайта 1tv.ru
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Участник шоу Первого канала «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной собственной квартиры квартиры.

Трагедия разыгралась в ночь с 8 на 9 июня, сообщает «СтарХит». Близкие склоняются к тому, что это был сердечный приступ. На момент смерти Сафулину было 44 года, у вокалиста осталась жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей. Близкие уверены, что Алексей уснул в ванной и утонул.

Семь лет он блистал на сцене Мариинского театра, до этого — в Московской филармонии, а два года назад покорил наставников шоу «Голос», исполнив русскую народную песню «Прощай, радость». Тогда свое красное кресло к Алексею Сафиулину развернула Пелагея, а чуть позже стало известно — певица дружит с музыкантом с детства, но не знала о его желании принять участие в «слепых» прослушиваниях. «Если честно, думала, что ты никогда не придешь сюда. Совершенно не ожидала. Но я этот голос действительно узнала, я узнаю его из тысячи. Когда мне было десять лет, это был лагерь «Новые имена» в Суздале, он был как классический певец, я была как народница», — признавалась тогда певица.

Прощание с певцом состоится в четверг, 13 июня, в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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