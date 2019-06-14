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Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

13:43 14.06.2019
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook

Создатель групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации»,.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости. «Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу - артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер»», - говорится в документе.

В настоящее время Вячеслав Бутусов готовится объявить название новой группы, с которой записал альбом, и играет концерты с программой хитов «Наутилуса».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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14.06.2019, 16:32
Гость: Егор

Мои поздравления Вячеславу Геннадьевичу!!!
14.06.2019, 14:40
Гость: Оллес

Согласен.Это за фильм БРАТ.Все остальное,УВЫ - просто шелуха.
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