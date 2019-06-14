Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

13:43

Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook

Создатель групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации»,.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости. «Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу - артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер»», - говорится в документе.

В настоящее время Вячеслав Бутусов готовится объявить название новой группы, с которой записал альбом, и играет концерты с программой хитов «Наутилуса».

