Marduk «Viktoria»

Исполнитель: Marduk, Название: «Viktoria», Стиль: мелодик блэк-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Pantera, Slayer и Megadeth, Marduk, Burzum и Motorhead…» Из перечисленных названий металлической считалочки группы «Бони НеМ» живы-здоровы и остаются в строю лишь Slayer, Marduk, Burzum, которых объединяет гиперэкстремальная подача и интерес к всевозможным запретным темам. Причем в случае с Marduk выражение «остаются в строю» можно воспринимать и в его прямом смысле, поскольку альбом «Viktoria» вновь выдержан в излюбленном шведскими бруталами стилистике милитари.

Диск явно записывался по принципу «ничего лишнего». 9 песен, 33 минуты звучания и пулеметные очереди песен, в которой из всех желаний остается одно-единственное: выполнить приказ любой ценой. Открывающий альбом «Werwolf» сработан по партизанской тактике нейтиразизовать врага стремительно и моментально. «June 44» - квинтэссенция ярости, когда умом понимаешь, что дело, за которое бьешься проиграно, но всё равно идёшь напролом, не задумываясь о последствиях. «Tiger I» - гимн танку, отменно передающий его оглушительный лязг и разрушительную силу.

В некоторых песнях утробный гроул сочетается с более чистым, но все же не менее от этого зверским голосом, и на этой нехитрой игре полутонами строится определенная интрига. Прекрасно нервно вальсирующее басовое соло в заглавной вещи альбома. Запоминающуюся мелодию содержит финал «The Devil’s Song».

Дата релиза диска 22 июня наверняка не случайна. Вопреки названию, альбом напрочь лишен победоносных фанфар: только грязь, только злобное копошение. Удивляться не приходится, что обложка диска больше всего походит на надгробный камень этой самой победе сил, которые верили в нее совершенно напрасно.

