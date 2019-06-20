Алибасов-младший объяснил, почему остался без наследства

Сын продюсера Бари Алибасов откликнулся на заявление отца о лишении его наследства

Ранее Алибасов рассказал, что сын якобы накануне приходил к нему «поднять вопрос о разделе» наследства, после чего продюсер принял решение «выгнать сына из семьи», а имущество завещать «добрым мирянам». «Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — отметил Алибасов.

Алибасов-младший назвал слова отца «трэшом». «Да мне по барабану на его завещание. Он на меня переоформил половину недвижимости, когда мне было 14 лет. То есть, я вообще не понимаю, откуда может возникнуть история с завещанием», - неподдельно удивился Алибасов-младший в интервью РИА Новости.

Сын Алибасова также посетовал, что после отравления отца в их семье все пошло наперекосяк. «Я еще не знаю, что за ситуация происходит, - признался он в интервью НСН. – У нас вчера бабушка умерла на фоне всего этого информационного стресса по поводу отца. Я к ней срочно поехал на похороны. А до этого тренинг был в Чебоксарах. Я два дня отца не видел. Я оставил отца с его лечащим врачом, помощником, приехал сын его близкого друга за ним следить. Сейчас вижу, что к отцу пробрались СМИ и взяли у него интервью, хотя строжайше было запрещено кого-то к отцу пускать и показывать его в таком состоянии. Учитывая, что там сейчас появились СМИ, у меня есть понимание, что кто-то из отцовского окружения на нем зарабатывает, давая к нему доступ СМИ, пока он в неадекватном состоянии. Но кто это, я не могу понять, потому что доступ к нему был у пяти человек. Самое страшное, что сегодня, когда я с отцом разговаривал, он был неадекватным, говорил, что у него хотят увести бизнес, хотят отнять квартиру. И что я это все возглавляю», - рассказал он.

Алибасов-младший выдвинул три версии, из-за чего это могло произойти. «Либо он очень сильно напуган, потому что большую часть времени, когда отец ругается, он говорит все очень внятно-складно. Но пугает, что когда он ругается, он использует очень непонятные аргументы. Он говорит «Сынок, ты пытался отжать у меня бизнес, пока я был в командировке». То есть он почему-то решил, что он был не в больнице и ему не жизнь спасали, а он был в командировке. И что я в это время возглавил рейдерский захват, чтобы его бизнес с квартирой захватить. И что он об этом узнал из средств массовой информации, что у него все в архиве теперь подшито, каждая статья, где я вроде как про это говорил», - недоумевает сын продюсера.

Исходя из того, что аргументы Алибасова-старшего очень серьезные, у его сына есть два объяснения. «Он говорит: «Я сам это видел своими глазами», я думаю, либо первый вариант, что у него перемешалась в голове история, которую он разруливал в семье Лидии Николаевны. И у него после медикаментозной комы смешалось, и он четко не понимает, какие проблемы он разруливал в семье Лидии Николаевны, какие – в наших с ним отношениях. Они у нас были такие, символические достаточно. И это более-менее нормально, значит, у него через пару дней все придет в порядок. Либо, чего я сейчас опасаюсь, пока меня два дня не было, кто-то отца превратил в дойную корову. Мне даже сообщают, что у него какие-то документы на квартиру были, что кто-то из врачей приносил что-то на подпись. Поэтому я сейчас еду срочно разбираться. Отца сейчас увозят на телепередачу, опять же со мной не согласованную. И я не могу понять, то ли папа восстановился только наполовину и уже сам принимает все решения, пытаясь вернуться в рабочий ритм. Либо у него действительно появился какой-то человек, который пользуется возможностью, что у него, пока я лично не контролирую ситуацию, есть доступ к телу. И это очень сильно напрягает. Надеюсь, я за сегодняшний день это выясню и пойму, что это: отцовские шутки, проблемы со здоровьем или чей-то злой умысел», - пояснил Алибасов-младший.

Сын продюсера не скрывает, что очень напуган этой ситуацией. «Он говорил: «Сынок, я тебя ненавижу, ты меня подставил. Я никогда тебя больше не назову «сынок». Тебя у меня больше нету. И так далее». Говорит это все абсолютно искренне, но при этом обвиняет меня не в том, что я не делал, а что в принципе не происходило. Очень сейчас этой историей напуган. Сейчас еду разбираться. Единственный момент, я отца увижу только на передаче», - добавил собеседник НСН.

Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, а затем пошел на поправку. Семнадцатого июня его выписали из больницы.

Фото - Игорь Варнавский © KM.RU