Роман Неумоев «Щеточки»

Исполнитель: Роман Неумоев, Название: «Щеточки», Стиль: русский шансон, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

На рубеже веков воцерковившийся неофит Роман Неумоев искал себя. Его основная группа «Инструкция по Выживанию» была задвинута куда-то на задний план, а сам певец пробовал себя в исполнении романсов, духовных стихов на сербском и советской классики.

Одним из прибежищ для Неумоева в те времена стал высококачественный советский шансон, который он слушал с 70-х годов. Имена Константина Беляева и Виталия Крестовского тогда мало кому о чем говорили. Но контркультурщки (Гарик Осипов, «Запрещенные барабанщики» и др.) потихоньку начинали брать их творчество на вооружение, осуществляя просветительскую миссию.

Вряд ли Неумоев задумывался о каком-то серьезном просветительстве, иначе бы он позаботился о продуманных аранжировках и каноничности текстов. На деле же альбом «Щеточки» записывался в 1999-м в домашних условиях при содействии ныне покойного рок-барда Павла «Клеща» Клищенко. А из текстов Неумоев порою выпускает целые куски.

Наверняка для него эти ернические песни служили некоей отдушиной. Ведь в собственных песнях Неумоев вряд ли мог поднимать тогда такие темы, как безудержное плотское влечение к неказистой девушке, а в «Сексуальном штопоре» автора романса «Очарована, околдована»- пожалуйста. Серия же перепевок из еврейского городского фольклора («Песня про зяму», «Про Костю Ширмача» и «Жил в Одессе парень») как бы сигнализировала о том, чтобы песню «Убить ж…» поклонники «ИпВ» не принимали слишком близко к сердцу.

«Щеточки» также помогали Неумоеву дистанцироваться от русского рока. «Жил в Одессе парень» (изчестной также в исполнении «Запрещенных барабанщиков» в варианте «Жил в Ростове Витя Черевичкин») музыкант ернически начинает и заканчивает со «Что такое осень» Юрия Шевчука с тонким намеком на толстые обстоятельства.

Не стоит относиться к этой записи всерьез, но добрую улыбку она вызывает. А привычный Роман Неумоев возвращается к нам уже в последнем треке «Возле тихой речки», служащим своеобразным прологом к альбомам «Слава любви» и «Псково-печерский венок». Кстати, именно в комплекте с ними лейбл Bull Terrier и распространяет впервые изданные на CD «Щеточки»

