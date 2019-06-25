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На российско-грузинской границе разгромили территорию фестиваля

12:18 25.06.2019
На российско-грузинской границе разгромили территорию фестиваля
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Обитатели села Казбеги у грузино-российской границы совершили акт вандализма: испортили оборудование и напали на сотрудников фестиваля электронной музыки Mountain Set: Kazbegi, пытаясь тем самым помешать его проведению.

Фестиваль электронной музыки Mountain Set: Kazbegi с участием известных мировых артистов должен был состояться 28-30 июня, сообщает РИА Новости. По словам организаторов, изначально его планировалось провести в поселке Степанцминда, однако он был перенесен в ненаселённый пункт при согласии местных жителей и мэрии. В заявлении сказано, что фестиваль не финансируется государством, он организован по всем правилам и законам.

«Несмотря на это, жители Казбеги все же разгромили территорию фестиваля. В результате акта вандализма поврежден инвентарь, пострадали несколько сотрудников. Несмотря на большой ущерб, мы делаем все, чтобы фестиваль не был отменен»,- сказано в заявлении организаторов в Фейсбук.

Организаторы отмечают, что, конкретные лица и ранее им угрожали, поскольку не хотели, чтобы фестиваль состоялся. «Считаем, что произошедшее вредит не только одному фестивалю, а имиджу страны, туризму «,- отмечено в сообщении.

В свою очередь, МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту разгрома фестиваля электронной музыки по статьям 177 («Кража») и 187 («Повреждение вещей») УК Грузии, санкции по обеим предусматривают наказание от 6 до 10 лет лишения свободы.
 

Темы: Музыка в мире, Музыкальные фестивали в мире, Персоны и события в мире рок-музыки, Персоны и события в мире электронной музыки, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 17:37
Гость: Уважаю грузин

Они не покорились криптотроцкистам, как русские.
25.06.2019, 17:34
Гость: Flor

Совсем одичали грызуны, не кормят их,что ли, кто там ещё хочет недвигу низкокачественную купить, быть избитым и ограбленным горняками, одичавшими дикарями
25.06.2019, 16:55
Гость: Арсений

И правильно! Пора Нашествие тоже крушить, а то знаем мы
этих неформалов! Пойдете?
Все комментарии (6)
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