На российско-грузинской границе разгромили территорию фестиваля

12:18

Обитатели села Казбеги у грузино-российской границы совершили акт вандализма: испортили оборудование и напали на сотрудников фестиваля электронной музыки Mountain Set: Kazbegi, пытаясь тем самым помешать его проведению.

Фестиваль электронной музыки Mountain Set: Kazbegi с участием известных мировых артистов должен был состояться 28-30 июня, сообщает РИА Новости. По словам организаторов, изначально его планировалось провести в поселке Степанцминда, однако он был перенесен в ненаселённый пункт при согласии местных жителей и мэрии. В заявлении сказано, что фестиваль не финансируется государством, он организован по всем правилам и законам.

«Несмотря на это, жители Казбеги все же разгромили территорию фестиваля. В результате акта вандализма поврежден инвентарь, пострадали несколько сотрудников. Несмотря на большой ущерб, мы делаем все, чтобы фестиваль не был отменен»,- сказано в заявлении организаторов в Фейсбук.

Организаторы отмечают, что, конкретные лица и ранее им угрожали, поскольку не хотели, чтобы фестиваль состоялся. «Считаем, что произошедшее вредит не только одному фестивалю, а имиджу страны, туризму «,- отмечено в сообщении.

В свою очередь, МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту разгрома фестиваля электронной музыки по статьям 177 («Кража») и 187 («Повреждение вещей») УК Грузии, санкции по обеим предусматривают наказание от 6 до 10 лет лишения свободы.

