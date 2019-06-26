Мара спела об убийстве Никиты Белянкина и Сергея Чуева

Певица Мара дала концерт в Москве в знаковый день летнего солнцестояния

Слово «Солнцеворот» вошло в обиход российских рок-музыкантов в середине 90-х. Чаще всего его использовали творцы, которые не боялись вызывать огонь на себя. Вспомним, какими скандалами сопровождалось появление альбомов «Солнцеворот» у «Гражданской Обороны» и «Алисы»!

Сейчас в подобной ситуации оказалась Мара. Как и многие исполнители, взявшие на щит русскую идею, она оказалась в информационной блокаде, однако певица не сдается и идет вперед. Прошлогодний альбом «Солнцеворот» ей было важно сыграть в день летнего солнцестояния – «самый сильный в году», по мнению певицы.

Как и год назад, Мара выступала со своими музыкантами в старейшем московском клубе «16 Тонн». Но если тогда она напоминала о подвиге наших солдат в Великой Отечественной, но на сей раз сделала акцент на драматичных событиях дня сегодняшнего. Впрочем, сначала группа отстрелялась обоймой хорошо знакомых поклонникам Мары песен – «Самолеты», «Раненые города», «Беда» и другие, которые с нею пел весь зал.

Заглавную вещь альбома «Русская Звезда», звучащую в качестве напоминания «о нашей крови о почве», Мара приурочила к солнцевороту. А героическую «Он» адресовала не только солдатам на полях сражений, но и тем, кто проявляет русский характер в мирное время. На недавнем концерте в Челябинске певица посвятила эту вещь трем парням, которые во время пожара спасли из горящего дома пятерых детей. «Пожарная машина приехала лишь через 20 минут, когда всё уже было сделано», - подчеркнула певица.

Конкретную подоплеку имела и совершенно новая песня «Никогда не проходи мимо», премьера которой состоялась именно на московском концерте. Написана она была как отклик на убийство русских парней Никиты Белянкина и Сергея Чуева гостями с юга. Мара возмутилась, что об этой истории не трубили СМИ и не сигналили хэштеги в блогах, тогда как другим информационным поводам уделяется порою непропорционального много внимания. В тексте говорится о «нулевой толерантности» и «росте национального самосознания», а также присутствует лозунг «Россия для русских», возводимый певицей к Александру III.

Еще одну новинку «Свет» Мара связала с солнцеворотом и для пущего эффекта продублировала, исполнив еще и на бис. В связи с ней певица наполнила о том солнце, которое «горит во всех нас – русских людях». Ну как тут не вспомнить «Алису»: «В каждом живет звезда, чтобы вспыхнуть в свой час!».