]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Скончался лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

12:07 27.06.2019
Скончался лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Илья Калииников. Стоп-кадр с YouTube

Лидер группы «Високосный Год» Илья Калинников скончался на 47-м году жизни.

Причиной смерти музыканта названа остановка сердца, сообщает РИА Новости. Калинников известен как автор проникновенных песен «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонек» и многих других. Единственный альбом «Високосного года» «Который возвращается» был издан в 2000-м году. Позже музыканты коллектива организовали проект «Сегодня в мире», но уже без Калинникова.

Группа «Високосный Год» была создана в конце 1980-х. В 2000 году группа выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, где выглядела на общем фоне инородным телом, но получила огромное количество новых поклонников, пишет «Коммерсантъ». В 2014 году «Високосный Год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие». Публичная и творческая активность Калинникова в последние годы практически сошла на нет.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.06.2019, 15:55
Гость: Зоя

Царство Небесное и вечный покой рабу Божьему Илье.
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.