Скончался лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

12:07

Лидер группы «Високосный Год» Илья Калинников скончался на 47-м году жизни.

Причиной смерти музыканта названа остановка сердца, сообщает РИА Новости. Калинников известен как автор проникновенных песен «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонек» и многих других. Единственный альбом «Високосного года» «Который возвращается» был издан в 2000-м году. Позже музыканты коллектива организовали проект «Сегодня в мире», но уже без Калинникова.

Группа «Високосный Год» была создана в конце 1980-х. В 2000 году группа выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, где выглядела на общем фоне инородным телом, но получила огромное количество новых поклонников, пишет «Коммерсантъ». В 2014 году «Високосный Год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие». Публичная и творческая активность Калинникова в последние годы практически сошла на нет.