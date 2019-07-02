Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала на московском вокзале

19:17

Алла Пугачева прибыла в Ригу, где как раз проходит фестиваль «Лайма. Рандеву».

Непонятно, будет ли певица выступать на фестивале, но хозяйка мероприятия Лайма Вайкуле так и не встретила ее на перроне. В Латвию Пугачева прибыла в сопровождении мужа Максима Галкина и их детей-близнецов.

На Рижском вокзале в Москве Алла Пугачева подъехала на автомобиле прямиком к пассажирскому поезду в Ригу по перрону, сообщает Regnum. Чуть ранее в сети интернет появилась видеозапись, как Аллу Пугачеву на машине подвозят по перрону Рижского вокзала прямо к поезду. Видеозапись вызвала неоднозначную реакцию в сети, некоторые пользователи осудили Пугачеву.

Однако в РЖД заявили, Пугачеву везли к поезду не по пассажирской платформе № 1, а по технической платформе № 2. Также в компании подчеркнули, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в ряде случаев, которые строго регламентированы.

В окружении народной артистки России Аллы Пугачевой прокомментировали инцидент на Рижском вокзале. «Мы приехали за один час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было. Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней. У нас до этого «Газель» с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков. Мы находились в технической зоне, где никому помешать не могли», - заявила в разговоре со «Звездой» представитель Пугачевой.

