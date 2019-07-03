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Гайворонский, Тарасов, Чекасин, 11 июля, «16 Тонн»

03:15 3.07.2019
Гайворонский, Тарасов, Чекасин, 11 июля, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Гайворонский-Тарасов-Чекасин. Редкое соединение трех выдающихся представителей современного джаза!

Несмотря на различные индивидуальные черты и предпочтения в авторских композициях, совместное выступление всегда таит рождение новых оригинальных красок общей музыкальной палитры. Легендарное трио ГТЧ, схожая по аббревиатуре и стилистике фри-джаза, предложит слушателям оригинальную программу, основанную на тематических идеях каждого из музыкантов.

Понимая какой обширный запас фактурных и импровизационных возможностей у этих музыкантов, нам всегда чрезвычайно интересно слушать и соучаствовать в непредсказуемых звуковых сюрпризах.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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